Орбан обвинил Украину в шпионаже и связал венгерскую оппозицию с Киевом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении украинской шпионской деятельности на территории страны. Он также заявил, что венгерская оппозиция имеет связи с "с украинской спецслужбой".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на 24.hu.

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В чем Орбан видит украинский след

Орбан заявил об активизации шпионской деятельности в стране, отметив, что хотя каждое государство занимается разведкой, но "есть нормальный уровень этого, а украинская активность в Венгрии сильно возросла".

Премьер-министр утверждает, что Украина якобы проводит дезинформационную кампанию, в рамках которой арестовывают шпионов, которых считают венгерскими. Он подчеркнул, что сама Венгрия к этому не причастна.

Орбан также считает, что в Венгрии работает провоенная проукраинская пропагандистская сеть. Он утверждает, что оппозиционные венгерские партии "имеют глубокие связи с украинской спецслужбой".

Венгерские оппозиционные партии имеют связи с Украиной, это проблема, которую все еще нужно решать,

– заявил Орбан.

Кроме того, венгерский премьер сообщил, что якобы видел видеозапись, на котором украинские агенты предоставляют услуги и организуют визиты для венгерских оппозиционных партий.

Напомним, что недавно в Будапеште состоялся масштабный протест против правительства Орбана. Люди возмущены законопроектом, что ограничивает общественные организации и независимые СМИ.