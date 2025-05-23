Орбан обвинил Украину в шпионаже и связал венгерскую оппозицию с Киевом
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в усилении шпионской деятельности на территории Венгрии.
- Орбан утверждает, что венгерская оппозиция имеет связи с украинской спецслужбой и провоенной пропагандистской сетью.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении украинской шпионской деятельности на территории страны. Он также заявил, что венгерская оппозиция имеет связи с "с украинской спецслужбой".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на 24.hu.
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В чем Орбан видит украинский след
Орбан заявил об активизации шпионской деятельности в стране, отметив, что хотя каждое государство занимается разведкой, но "есть нормальный уровень этого, а украинская активность в Венгрии сильно возросла".
Премьер-министр утверждает, что Украина якобы проводит дезинформационную кампанию, в рамках которой арестовывают шпионов, которых считают венгерскими. Он подчеркнул, что сама Венгрия к этому не причастна.
Орбан также считает, что в Венгрии работает провоенная проукраинская пропагандистская сеть. Он утверждает, что оппозиционные венгерские партии "имеют глубокие связи с украинской спецслужбой".
Венгерские оппозиционные партии имеют связи с Украиной, это проблема, которую все еще нужно решать,
– заявил Орбан.
Кроме того, венгерский премьер сообщил, что якобы видел видеозапись, на котором украинские агенты предоставляют услуги и организуют визиты для венгерских оппозиционных партий.
Напомним, что недавно в Будапеште состоялся масштабный протест против правительства Орбана. Люди возмущены законопроектом, что ограничивает общественные организации и независимые СМИ.