Жаль, если это ничего не значит, – Орбан возмутился "неблагодарности" Зеленского
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Владимира Зеленского "неблагодарным" за призыв разблокировать движение Украины в ЕС.
- Орбан отметил, что Венгрия предоставила Украине гуманитарную помощь на 200 миллионов евро, но выступает против членства Украины в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который призвал Будапешт разблокировать движение Украины в ЕС. Он назвал украинского лидера якобы "неблагодарным".
А также перечислил поддержку, которую Венгрия оказала Украине с начала полномасштабного вторжения России – от принятия беженцев до поставок электроэнергии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Орбана.
Что сказал Орбан о Зеленском?
По словам венгерского премьера, сейчас Венгрия потратила 200 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам.
Жаль, если это ничего не значит для президента Зеленского,
– написал он.
Орбан также добавил, что вклад Будапешта есть и в средствах, которые выделяет Украине Европейский Союз – хотя "мы не рады этому".
Кроме этого, он подчеркнул, что Венгрия ничего не должна Украине, ведь Украина не защищает Венгрию от кого-то или чего-то и Будапешт якобы никогда не будет о таком просить, потому что "безопасность Венгрии гарантируется национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является".
Венгерский премьер в очередной раз повторил, что вступление Украины в ЕС "приведет к войне в Европе и выводу денег венгров в Украину", поэтому Венгрия будет выступать против членства государства в ЕС. По мнению Орбана, Евросоюз должен лишь заключить стратегическое партнерство с Украиной.
Отношение Орбана к войне в Украине: коротко о главном
Ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в моральном шантаже относительно вступления в ЕС. Он заявил, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС, и подчеркнул, что членство в Евросоюзе определяется единогласно государствами-членами.
Кроме этого, он обвинил украинскую разведку в проникновении в смартфоны венгров и поддержке оппозиционной партии "Тиса". Венгерский премьер считает, что украинские спецслужбы помогают "Тисе" в подготовке к парламентским выборам 2026 года, что создает угрозу для партии "Фидес".
Владимир Зеленский подчеркнул, что никто не имеет права влиять на выборы в Венгрии, но важно, чтобы Виктор Орбан поддерживал Украину или хотя бы не препятствовал ее пути в ЕС. Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка Венгрии в условиях войны и что это вопрос уважения Орбана к Евросоюзу.