Жаль, если это ничего не значит, – Орбан возмутился "неблагодарности" Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который призвал Будапешт разблокировать движение Украины в ЕС. Он назвал украинского лидера якобы "неблагодарным".

А также перечислил поддержку, которую Венгрия оказала Украине с начала полномасштабного вторжения России – от принятия беженцев до поставок электроэнергии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Орбана.

Что сказал Орбан о Зеленском?

По словам венгерского премьера, сейчас Венгрия потратила 200 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам.

Жаль, если это ничего не значит для президента Зеленского,

– написал он.

Орбан также добавил, что вклад Будапешта есть и в средствах, которые выделяет Украине Европейский Союз – хотя "мы не рады этому".

Кроме этого, он подчеркнул, что Венгрия ничего не должна Украине, ведь Украина не защищает Венгрию от кого-то или чего-то и Будапешт якобы никогда не будет о таком просить, потому что "безопасность Венгрии гарантируется национальными оборонными возможностями и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является".

Венгерский премьер в очередной раз повторил, что вступление Украины в ЕС "приведет к войне в Европе и выводу денег венгров в Украину", поэтому Венгрия будет выступать против членства государства в ЕС. По мнению Орбана, Евросоюз должен лишь заключить стратегическое партнерство с Украиной.

Отношение Орбана к войне в Украине: коротко о главном