Орбан впервые выступил с заявлением после разгромного поражения на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал первое публичное заявление после признания поражения своей партии "Фидес" на парламентских выборах. Победу одержала оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра.

Об этом сообщает Telex.

Что сказал Орбан в обращении к избирателям после поражения?

В видеообращении на своей странице в фейсбуке Орбан отметил, что коалицию "Фидес-KDNP" в воскресенье поддержали 2,25 миллиона избирателей. По его словам, в 2014 году с таким же количеством голосов партия победила, однако на этот раз этого хватило лишь для того, чтобы "честно проиграть".

Политик заверил, что его сторонники и в дальнейшем могут на него рассчитывать. Он также объявил о намерении провести внутренние изменения в партии.

В ближайшее время мы реорганизуемся, посетим каждый избирательный округ, соберем наших волонтеров, активистов, представителей и кандидатов,

– заявил Орбан.

Он добавил, что 28 апреля состоится заседание исполнительного комитета "Фидес", где обсудят дальнейшие шаги после выборов.

Виктор Орбан обратился к избирателям после признания проигрыша на выборах / Видео с фейсбука Орбана

Кстати, политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала высказал мнение, почему Орбан среагировал сдержанно на результаты парламентских выборов в Венгрии и решил поздравить Петера Мадьяра с победой. Эксперт считает, что для Виктора Орбана результаты голосования стали шоком, ведь тот надеялся на другие цифры.

