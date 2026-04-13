США собрались заблокировать Ормузский пролив и уже указали конкретную дату и время
- США планируют заблокировать Ормузский пролив 13 апреля с 17 часов по киевскому времени.
- Блокада будет касаться всех судов из иранских портов, но не затронет судоходство из неиранских.
Американцы закроют возможность для иранских портов выпускать суда из Ормузского пролива. О намерении ввести такие жесткие ограничения заявили в CENTCOM.
В оповещении на Х Центральное командование США даже указало точную дату и время начала блокады. Рассказываем, что известно на данный момент.
США заблокируют Ормузский пролив: когда это произойдет и есть ли исключения?
По данным американского командования, блокада Ормузского пролива – "всего морского движения, входящего и выходящего из иранских портов" – начнется 13 апреля утром. По киевскому времени это будет 17 часов.
Блокада будет касаться всех судов, которые направляются в или из портов Ирана, учитывая берега Персидского и Оманского заливов. Свободе судоходства из неиранских портов США не будут препятствовать.
Из этого видим, что противостояние на Ближнем Востоке продолжается. А пока, как ранее член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев рассказывал 24 Каналу, Дональд Трамп пытается подавать как победу то, что победой не является.
Что предшествовало заявлению США о блокаде Ормузского пролива?
В Пакистане состоялись переговоры между США и Ираном с 11 на 12 апреля. Они продолжались много часов, однако не принесли ни соглашения, ни каких-либо ощутимых результатов. Что и констатировал вице-президент Джей Ди Вэнс, который принимал в них участие.
Позже Дональд Трамп назвал переговоры "хорошими", якобы стороны согласовали многие вопросы. Однако сразу и назвал следующие цели, которые будут атаковать американцы в Иране, если соглашения не будет.