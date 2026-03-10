Иран предоставит "полное право и свободу" транзита через Ормузский пролив: в CNN сообщили условия
- Иран разрешит неограниченный проход через Ормузский пролив с 10 марта для стран, которые разорвут дипломатические отношения с Израилем и США.
- Ормузский пролив является критическим транспортным путем, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, и его закрытие повлекло рост цен на нефть.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что арабские или европейские страны с 10 марта будут иметь неограниченный проход через Ормузский пролив, но при одном условии. Речь идет о разрыве любых дипломатических отношений с Израилем и США.
Об этом сообщает издание CNN.
Что известно о требованиях, которые выдвинул Иран?
С 10 марта любые арабские или европейские страны получат "полное право и свободу" транзита через Ормузский пролив, если выгонят израильских и американских послов из своей страны и разорвут с ними отношения.
Известно, что через этот узкий водный путь, шириной около 34 километров, проходит пятая часть всех мировых поставок нефти. Сейчас пролив является критическим местом со значительным риском для мировых рынков.
Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном привел к подорожанию нефти. На это повлияли почти закрытый Ормузский пролив и сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке.
Как комментируют в США перекрытие Ормузского пролива?
Трамп заявил, что если Иран и в дальнейшем будет перекрывать поставки нефти через Ормузский пролив, США нанесут Тегерану в 20 раз более мощный удар, чем были до этого.
Американский лидер подчеркнул, что любая попытка Ирана перекрыть потока, которое имеет стратегическое значение, влечет за собой жесткий ответ Вашингтона.
Кроме того, Трамп добавил, что американские силы могут уничтожить еще несколько целей на территории Ирана, после чего восстановить страну будет почти невозможно.
В то же время он отметил, что своими действиями делает подарок Китаю и другим странам, поскольку те активно используют перекрытый Ираном Ормузский пролив для транзита нефти.