Иран перекрыл Ормузский пролив, США ответили новым обстрелом: что стало причиной

Ситуация на одном из важнейших морских маршрутов мира, в Ормузском проливе, вновь обострилась. Иран запретил проход судов, американцы ответили новыми обстрелами.

А началось все с того, как сообщили в CENTCOM, Военном командовании США, что Иран обстрелял контейнеровоз под флагом Кипра. 24 Канал расскажет, какая информация имеется на данный момент.

Почему Иран заблокировал Ормузский пролив?

В ночь на 12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально заявил о полном закрытии Ормузского пролива для любого судоходства. Радикальный шаг иранская сторона объяснила действиями нескольких гражданских судов, которые якобы отказались выполнять приказы и попытались пройти через акваторию по несанкционированному маршруту.

В результате одно из судов, которое, по утверждению Тегерана, угрожало морской безопасности из-за отключенных навигационных систем, подверглось удару и было принудительно остановлено. Именно после этого Тегеран объявил, что стратегически важная артерия будет оставаться полностью заблокированной до дальнейшего уведомления.

Главным условием для возобновления судоходства иранские власти называют полное прекращение вмешательства со стороны США. При этом якобы любая попытка военного ответа вызовет немедленный и сокрушительный удар по американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке.

Как отреагировали США?

Однако США не заставили себя долго ждать с ответом, причем именно с военным. Командование объявило о "запуске третьего раунда" ударов против Ирана.

Причиной назвали обстрел со стороны КСИР судна M/V GFS Galaxy – контейнеровоза под флагом Кипра, следовавшего через Ормузский пролив. Там возник пожар на борту и имеются значительные повреждения.

В сообщении CENTCOM указано, что у Ирана была возможность продемонстрировать соблюдение "Меморандума о взаимопонимании", но он этого не сделал. Поэтому по приказу президента Дональда Трампа США налагают на Тегеран "высокую цену".

Что происходило в Ормузском проливе ранее?

Нынешний инцидент является прямым продолжением аналогичного предыдущего, произошедшего 9 июля. Другое судно было обстреляно Ираном, получив повреждения корпуса, после чего США нанесли удары по 80 иранским военным объектам.

После этого прямые столкновения временно прекратились, однако Дональд Трамп заявил, что режим перемирия окончательно закончился. С другой стороны, стороны якобы согласились продолжить переговорный процесс.

В то же время в последние дни через Ормузский пролив стало проходить больше танкеров. Суда готовы рисковать, ведь этот путь остается ключевым для поставок энергоносителей на мировые рынки.