Сначала американские военные начали новую серию ударов по объектам в Иране, о чем официально сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Затем Иран совершил ответную атаку. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Сутки назад Перемирие не действует: США поразили более 80 целей в Иране, а в НАТО назвали это "необходимым"

Почему США нанесли новые удары по Ирану?

По непосредственному распоряжению президента Дональда Трампа США нанесли удары по военным целям в Иране и в ночь на 9 июля по киевскому времени. Сутками ранее аналогичная атака уже состоялась, тогда речь шла о более чем 80 пораженных объектах.

По заявлениям Белого дома, главной целью операции является ослабление способности Тегерана угрожать свободе международного судоходства в Ормузском проливе. В командовании армии США подчеркнули, что Вашингтон привлекает иранскую сторону к ответственности за необоснованную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, имевшую место 7 июля.

Это возмездие за обстрел Ираном кораблей. Если это повторится, последствия будут гораздо хуже!

– написал в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп.

Позже во время общения с журналистами после саммита НАТО в Турции американский лидер сообщил, что иранская сторона выходила на связь. По его словам, представители Тегерана выразили "большое желание заключить соглашение". Однако Трамп выразил сомнение в целесообразности таких договоренностей, добавив, что иранцы пошли на обстрел кораблей во время подготовки соглашения, поскольку они "немного сумасшедшие".

Параллельно с этим в иранской северной провинции Голестан американские войска нанесли удар крылатыми ракетами по двум железнодорожным мостам. Это был первый удар по инфраструктуре с 8 апреля, когда было заключено соглашение о прекращении огня.

О взрывах поступала информация из нескольких городов побережья Ирана вблизи Ормузского пролива, в частности из Бендер-Аббаса, где расположен крупнейший порт страны. Также громкие звуки слышались в городах Чабахар, Конарак и Сирик, а также в аэропорту в Ираншахре.

Как реагирует Тегеран и где зафиксированы взрывы?

Иран уже начал ответные военные действия. По данным мониторинговых каналов, иранские ракеты и беспилотники провели атаки на объекты в Бахрейне, однако местные силы противовоздушной обороны активно перехватывают воздушные цели.

Также в Кувейте сообщают о действиях ПВО по перехвату ракет и беспилотников. Минобороны страны, как и накануне, сообщило об отражении иранских атак.

Что известно об отмене мирных переговоров?

Помимо военных мер, Вашингтон отменил санкционные исключения, которые позволяли Тегерану экспортировать нефть. Это уже привело к росту цен на этот продукт на мировых рынках.

А во время саммита НАТО в Анкаре Трамп объявил об окончательной отмене режима прекращения огня и отказе от дальнейших мирных переговоров. Президент США обвинил иранское руководство во лжи относительно ядерной программы.