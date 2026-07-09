Спершу американські військові розпочали додаткову серію ударів по об'єктах в Ірані, про що офіційно повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM). Далі Іран атакував у відповідь. 24 Канал пише, що відомо на цей час.

Добою раніше Припинення вогню не працює: США уразили понад 80 цілей в Ірані, а в НАТО назвали це "необхідним"

Чому США завдали нових ударів по Ірану?

За безпосереднім розпорядженням президента Дональда Трампа США вдарили по військових цілях в Ірані й 9 липня вночі за київським часом. Добою раніше подібна атака вже відбулася, тоді мовилося про понад 80 уражених об'єктів.

За заявами Білого дому, головною метою операції є послаблення спроможності Тегерана загрожувати свободі міжнародного судноплавства в Ормузькій протоці. У командуванні армії США наголосили, що Вашингтон притягує іранську сторону до відповідальності за необґрунтовану агресію проти комерційних суден і цивільних екіпажів, які сталися 7 липня.

Це відплата за обстріл Іраном кораблів. Якщо це повториться, наслідки будуть набагато гіршими!

– написав у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп.

Пізніше під час спілкування з журналістами після саміту НАТО у Туреччині американський лідер повідомив, що іранська сторона виходила на зв'язок. За його словами, представники Тегерана висловили "велике бажання укласти угоду". Проте Трамп висловив сумнів у доцільності таких домовленостей, додавши, що іранці пішли на обстріл кораблів під час підготовки угоди, оскільки вони "трохи божевільні".

Паралельно з цим в іранській північній провінції Голестан американські війська завдали удару крилатими ракетами по двох залізничних мостах. Це був перший удар по інфраструктурі з 8 квітня, коли уклали угоду про припинення вогню.

Про вибухи надходила інформація з кількох міст узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки, зокрема Бендер-Аббасу, де розташований найбільший порт країни. Так само чулися гучні звуки у містах Чабахар, Конарак та Сірік, і в аеропорту в Іраншахрі.

Як відповідає Тегеран та де зафіксовано вибухи?

Іран уже розпочав військові дії у відповідь. За даними моніторингових каналів, іранські ракети та безпілотники атакували об'єкти в Бахрейні, проте місцеві сили протиповітряної оборони здійснюють активне перехоплення повітряних цілей.

Також у Кувейті пишуть про роботу ППО по ракетах та безпілотниках. Міноборони країни, як і напередодні, повідомило про відбиття іранських атак.

Що відомо про скасування мирних переговорів?

Окрім військових заходів, Вашингтон скасував санкційні винятки, які дозволяли Тегерану експортувати нафту. Це вже спричинило зростання ціни на цей продукт на світових ринках.

А під час саміту НАТО в Анкарі Трамп оголосив про остаточне скасування режиму припинення вогню та відмову від подальших мирних переговорів. Президент США звинуватив іранське керівництво у брехні щодо ядерної програми.