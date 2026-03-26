НАТО раскрыло, перенаправят ли США оружие для Украины на Ближний Восток

Предоставление Украине американского оружия в рамках инициативы PURL, в частности поставки систем ПВО и ракет к ним, продолжится и в дальнейшем, несмотря на потребности США из-за ведения войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время презентации своего отчета за 2025 год в Брюсселе, сообщает ЕП со ссылкой на собственную корреспондентку.

Будут ли продолжать поставки оружия?

В СМИ появилась информация о том, что Пентагон якобы рассматривает возможность перенаправления вооружения, в частности ракет-перехватчиков для систем ПВО, которое ранее заказали для Украины европейские союзники.

Генеральный секретарь НАТО заверил, что передача оружия Киеву в рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) будет поступать беспрепятственно, и не будет перенаправлена для военных усилий на Ближнем Востоке.

Могу заверить вас, что критически важная поддержка от Соединенных Штатов для Украины, оплачена союзниками, – эта известная аббревиатура PURL – продолжает поступать,

– заявил он.

Речь идет о критическом для Украины военном снаряжении. По мнению Марка Рютте, "рядом с разведывательными данными", которыми Соединенные Штаты делятся с Украиной, именно поставки в рамках PURL являются "жизненно важными".

В то же время он уточнил, что во время публичной пресс-конференции не может предоставить всю информацию об отдельных поставках оружия, однако сообщил о значительных объемах с момента запуска соответствующего механизма летом 2025 года.

"PURL пока поставил около 75% всех ракет для украинских батарей Patriot и 90% боеприпасов, которые используются в других системах противовоздушной обороны", – отметил генеральный секретарь НАТО во время брифинга.

