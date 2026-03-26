НАТО раскрыло, перенаправят ли США оружие для Украины на Ближний Восток
- НАТО подтвердило, что поставки оружия для Украины в рамках PURL не будут перенаправлены на Ближний Восток.
- Инициатива PURL уже обеспечила 75% ракет для систем Patriot и 90% боеприпасов для других систем ПВО Украины.
Предоставление Украине американского оружия в рамках инициативы PURL, в частности поставки систем ПВО и ракет к ним, продолжится и в дальнейшем, несмотря на потребности США из-за ведения войны на Ближнем Востоке.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время презентации своего отчета за 2025 год в Брюсселе, сообщает ЕП со ссылкой на собственную корреспондентку.
Будут ли продолжать поставки оружия?
В СМИ появилась информация о том, что Пентагон якобы рассматривает возможность перенаправления вооружения, в частности ракет-перехватчиков для систем ПВО, которое ранее заказали для Украины европейские союзники.
Генеральный секретарь НАТО заверил, что передача оружия Киеву в рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) будет поступать беспрепятственно, и не будет перенаправлена для военных усилий на Ближнем Востоке.
Могу заверить вас, что критически важная поддержка от Соединенных Штатов для Украины, оплачена союзниками, – эта известная аббревиатура PURL – продолжает поступать,
– заявил он.
Речь идет о критическом для Украины военном снаряжении. По мнению Марка Рютте, "рядом с разведывательными данными", которыми Соединенные Штаты делятся с Украиной, именно поставки в рамках PURL являются "жизненно важными".
В то же время он уточнил, что во время публичной пресс-конференции не может предоставить всю информацию об отдельных поставках оружия, однако сообщил о значительных объемах с момента запуска соответствующего механизма летом 2025 года.
"PURL пока поставил около 75% всех ракет для украинских батарей Patriot и 90% боеприпасов, которые используются в других системах противовоздушной обороны", – отметил генеральный секретарь НАТО во время брифинга.
Что сейчас с помощью Украине?
Президент Украины признал, что наше государство уже не в приоритете для США, которые еще недавно были главным поставщиком оружия благодаря финансовой помощи европейцев, на фоне войны на Ближнем Востоке.
Но пока, по его словам, администрация американского президента Дональда Трампа не прекращала поставлять Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, несмотря на войну на Ближнем Востоке.
Politico писало, что Европа опасается, что Дональд Трамп может сократить поддержку Украины на фоне войны с Ираном. В ЕС опасаются, что это станет ответом на нежелание помогать в вышеупомянутом регионе.