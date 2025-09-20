Соединенные Штаты приостанавливают продажу оружия и военной техники некоторым европейским странам. В частности, это касается передачи систем противовоздушной обороны Patriot.

Вероятно, Вашингтон намерен пополнить собственные запасы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал The Atlantic.

Смотрите также Мы продадим странам НАТО большие объемы оружия для Украины, – Трамп

Что известно о решении США?

Собеседники издания рассказали, что первым признаком изменения подхода США стала готовность Дании приобрести системы противовоздушной обороны Patriot, которые способны перехватывать даже баллистические ракеты.

Отмечается, что в течение нескольких недель американские и французские переговорщики старательно добивались подписания соглашения, но Пентагон неожиданно потерял к нему интерес, когда дедлайн приблизился.

Мы не могли понять почему. Казалось, все очевидно, но им это просто не было интересно,

– говорит один из подрядчиков, ознакомленный с обсуждениями.

По словам источников, в телефонном разговоре подрядчика с Госдепартаментом, заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заявил, что он не верит в ценность некоторых продаж оружия Европе.

Согласно обнародованной информации, ему не нравится идея продавать системы Patriot Дании из-за недостатка соответствующих систем, и они должны быть зарезервированы для использования в случае необходимости США.

Но речь идет не только о Дании. Пишут, что действующие и экс-представители администрации сообщили о признании Пентагоном некоторых видов вооружения дефицитными, из-за чего и блокируют запросы со стороны Европы.

Источники не уточняют, сколько продлится блокирование продажи ЗРК Patriot, какое вооружение есть в списке и может ли он расшириться. Впрочем, известно, что исключения в продаже этих видов оружия будут предоставляться крайне редко.

Отмечают, что США имеют лишь около 25% перехватчиков, необходимых для реализации намерений Пентагона. Об этом говорят чиновники оборонного ведомства, поэтому это не первые беспокойства по поводу недостатка Patriot.

Есть ли у Европы идеи по этому поводу?

The Atlantic отмечает, что европейские страны не имеют альтернативы этим системам. В связи с этим Patriot остаются крайне ценными на континенте, который недавно понял и оценил риски воздушных атак.

Если блокирование поставок системы будет долговременной, есть риск создания новых расколов с союзниками, ослабление их обороны во время, когда Россия представляет непосредственную угрозу, и уменьшить военное влияние США на континенте,

– говорится в статье.

Скорее всего такое изменение приоритетов поставок приведет к потере миллиардов долларов, сокращению рабочих мест в оборонной промышленности, а также ограничению производства и остановке разработок и исследований.

Предполагают, что администрация Дональда Трампа готова отдать приоритет пополнению американских запасов над отношениями с давними союзниками. Но такое решение вряд ли приняли бы без оценки ведомств.

Издание констатирует, что несколько стран Европы ранее отправили часть своего лучшего вооружения Украине для ее защиты. И уже для восстановления собственных запасов они покупали американское оружие.

Отмечается, что война в Украине истощила запасы в США и Европе, из-за чего начались обсуждения относительно того, как лучше восстановить оборонно-промышленную базу. Одной из самых востребованных стала Patriot.

Журналисты пишут, что использование этой системы в войне против России и Израилем на Ближнем Востоке, только усилило беспокойство относительно запасов и привело к нынешнему блокированию экспорта со стороны США.

Заместитель министра обороны США по закупкам в администрации Байдена Кара Аберкромби считает, что даже если это только замедление, союзники неизбежно начнут обращаться к другим поставщикам.

Если вы европейская страна, которая очень обеспокоена возможностью попадания российских ракет или дронов в ваше воздушное пространство, вы хотите убедиться, что имеете достаточный запас перехватчиков. И если вам говорят, что нынешнее ожидание в два года теперь станет пятилетним, вы будете очень мотивированы искать другие варианты,

– добавила она.

Какая угроза для Европы?