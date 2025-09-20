Сполучені Штати призупиняють продаж зброї та військової техніки деяким європейським країнам. Зокрема, це стосується передачі систем протиповітряної оборони Patriot.

Імовірно, Вашингтон має намір поповнити власні запаси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал The Atlantic.

Що відомо про рішення США?

Співрозмовники видання розповіли, що першою ознакою зміни підходу США стала готовність Данії придбати системи протиповітряної оборони Patriot, які здатні перехоплювати навіть балістичні ракети.

Зазначається, що протягом кількох тижнів американські та французькі переговорники старанно добивалися підписання угоди, але Пентагон неочікувано втратив до неї інтерес, коли дедлайн наблизився.

Ми не могли зрозуміти чому. Здавалося, все очевидно, але їм це просто не було цікаво,

– каже один із підрядників, ознайомлений з обговореннями.

За словами джерел, у телефонній розмові підрядника з Держдепартаментом, заступник помічника міністра оборони США Елбридж Колбі заявив, що він не вірить у цінність деяких продажів зброї Європі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, йому не подобається ідея продавати системи Patriot Данії через нестачу відповідних систем, і вони мають бути зарезервовані для використання у разі потреби США.

Але йдеться не лише про Данію. Пишуть, що чинні та експредставники адміністрації повідомили про визнання Пентагоном деяких видів озброєння дефіцитними, через що і блокують запити з боку Європи.

Джерела не уточнюють, скільки триватиме блокування продажу ЗРК Patriot, яке озброєння є у списку та чи може він розширитися. Утім, відомо, що винятки у продажі цих видів зброї будуть надаватися вкрай рідко.

Наголошують, що США мають лише близько 25% перехоплювачів, необхідних для реалізації намірів Пентагону. Про це кажуть чиновники оборонного відомства, тож це не перші занепокоєння щодо нестачі Patriot.

Чи має Європа ідеї з цього приводу?

The Atlantic зауважує, що європейські країни не мають альтернативи цим системам. У зв'язку з цим Patriot залишаються вкрай цінними на континенті, який нещодавно зрозумів та оцінив ризики повітряних атак.

Якщо блокування поставок системи буде довготривалою, є ризик створення нових розколів із союзниками, послаблення їхньої оборони в час, коли Росія становить безпосередню загрозу, та зменшити військовий вплив США на континенті,

– ідеться у статті.

Радше за все така зміна пріоритетів поставок призведе до втрати мільярдів доларів, скорочення робочих місць в оборонній промисловості, а також обмеження виробництва та зупинки розробок і досліджень.

Припускають, що адміністрація Дональда Трампа готова віддати пріоритет поповненню американських запасів над відносинами з давніми союзниками. Але таке рішення навряд чи ухвалили б без оцінки відомств.

Видання констатує що кілька країн Європи раніше відправили частину свого найкращого озброєння Україні для її захисту. І вже для відновлення власних запасів вони купували американську зброю.

Зазначається, що війна в Україні виснажила запаси у США та Європі, через що розпочалися обговорення стосовно того, як краще відновити оборонно-промислову базу. Однією з найбільш затребуваних стала Patriot.

Журналісти пишуть, що використання цієї системи у війні проти Росії та Ізраїлем на Близькому Сході, лише посилило занепокоєння щодо запасів та призвело до нинішнього блокування експорту з боку США.

Заступниця міністра оборони США з питань закупівель в адміністрації Байдена Кара Аберкромбі вважає, що навіть якщо це лише уповільнення, союзники неминуче почнуть звертатися до інших постачальників.

Якщо ви європейська країна, яка дуже стурбована можливістю влучання російських ракет чи дронів у ваш повітряний простір, ви прагнете переконатися, що маєте достатній запас перехоплювачів. І якщо вам кажуть, що нинішнє очікування у два роки тепер стане п’ятирічним, ви будете дуже мотивовані шукати інші варіанти,

– додала вона.

Яка загроза для Європи?