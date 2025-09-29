"Мегасоглашение" между Украиной и США: что оно может предусматривать и изменит ли ход войны
- Украина ведет переговоры о "мегасделке" с США на 90 миллиардов долларов для закупки вооружений.
- В частности, наше государство может получить дальнобойное оружие, предположил политолог.
Есть информация, что Украина хочет заключить "мегасоглашение" по закупке оружия у США на сумму 90 миллиардов долларов. Это означает, что наше государство ставит максимальную планку, а затем продолжаются переговоры, в результате которых, скорее всего, наше государство получит несколько меньше.
В частности, в рамках этого "мегасоглашения" Украина может получить дальнобойное оружие от США. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Владимир Фесенко.
Положительные тенденции в отношениях с США
Владимир Фесенко отметил, что это часть непростой переговорной работы с США. Впервые о "мегасоглашении" заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Сумма достаточно большая. При президентстве Дональда Трампа наше государство может только покупать американское вооружение. Бесплатного оружия уже не будет.
90 миллиардов – это программа максимум. Это не то, что мы получаем по факту. Как это было и раньше, при Джо Байдене, мы максимально ставим планку. Сначала нам говорят "нет". Потом мы договариваемся и в конце получаем, хоть и меньше, чем просили. Например, думаю, мы получим дальнобойное оружие,
– объяснил он.
Кроме того, есть разговоры о большой дроновой сделке. То есть Украина ведет переговоры о том, чтобы продавать американцам часть наших боевых БПЛА, а в обмен получать американское оружие. Возможно, это также составляющая этой "мегасделки", чтобы компенсировать часть денег.
Сейчас появились положительные тенденции в отношениях с США. Их нужно укрепить, усилить и выжать из них максимум пользы. В частности, по оружию для нашей страны,
– добавил политолог.
Что известно о "мегасделке"?
Издание Politico раскрыло детали о "мегасоглашении" по закупке оружия США. Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября заявил, что передал Дональду Трампу список вооружения на сумму 90 миллиардов долларов.
По словам Зеленского, уже в октябре украинские чиновники проведут технические переговоры с США по закупке оружия и отдельного соглашения по производству дронов. Он добавил, что во время встречи с Трампом поделился своим видением возможных шагов в ответ на действия России в войне против Украины.
Украинский лидер также подчеркнул, что Украина открыта к заключению с США отдельных соглашений по определенным видам вооружений. В частности, систем большой дальности. В то же время Зеленский отказался раскрывать больше деталей.