Не наша война: республиканцы критикуют соглашение Трампа по оружию для Украины

Некоторые консервативные сторонники движения Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again) резко раскритиковали планы президента продать оружие НАТО. По их мнению, это предательство обещания прекратить вовлечение США в иностранные войны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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За что критикуют Дональда Трампа?

В понедельник, 14 июля, президент США сделал ряд резонансных заявлений, в частности объявил, что будет поставлять оружие Украине через НАТО, а также пригрозил России новыми пошлинами, если соглашение о прекращении войны не будет достигнуто в течение 50 дней.

Некоторые сторонники MAGA раскритиковали решение Трампа продавать оружие, среди них – конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, близкая союзница Трампа, и бывший стратег Трампа Стив Бэннон, который назвал войну в Украине европейской.

Украина становится слишком опасной. Это европейская война. Пусть Европа разбирается. У нее есть ресурсы. У нее есть люди,

– говорит Бэннон.

Грин публично не согласилась с президентом. "Я повторяла на каждом митинге: ни одного цента Украине. Мы хотим мира. Просто мира для тех людей. И, знаете что? Люди не изменились", – сказала она.

В то же время во время презентации плана поставок оружия в Украину Трамп отметил, что это не бесплатная помощь, а коммерческая сделка. "Мы не покупаем это сами, мы это производим, а они заплатят", – подчеркнул он.

Чиновник Белого дома рассказал Politico, что база Трампа все же в основном поддерживает его действия. Он указал на последний опрос, который показал, что почти две трети избирателей Трампа поддерживают дальнейшее вооружение Украины.