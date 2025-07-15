Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

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За що критикують Дональда Трампа?

У понеділок, 14 липня, президент США зробив низку резонансних заяв, зокрема оголосив, що постачатиме зброю Україні через НАТО, а також пригрозив Росії новими митами, якщо угоди про припинення війни не буде досягнуто протягом 50 днів.

Деякі прихильники MAGA розкритикували рішення Трампа продавати зброю, серед них – конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін, близька союзниця Трампа, і колишній стратег Трампа Стів Беннон, який назвав війну в Україні європейською.

Україна стає занадто небезпечною. Це європейська війна. Нехай Європа розбирається. У неї є ресурси. У неї є люди,

– каже Беннон.

Грін публічно не погодилася з президентом. "Я повторювала на кожному мітингу: жодного цента Україні. Ми хочемо миру. Просто миру для тих людей. І, знаєте що? Люди не змінилися", – сказала вона.

Водночас під час презентації плану постачання зброї в Україну Трамп наголосив, що це не безкоштовна допомога, а комерційна угода. "Ми не купуємо це самі, ми це виробляємо, а вони заплатять", – підкреслив він.

Чиновник Білого дому розповів Politico, що база Трампа все ж в основному підтримує його дії. Він вказав на останнє опитування, яке показало, що майже дві третини виборців Трампа підтримують подальше озброєння України.