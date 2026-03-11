Это была стратегическая ошибка, – фон дер Ляйен об отказе Европы от атомной энергетики
- Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой, которая усилила зависимость от импортного ископаемого топлива.
- Евросоюз планирует развивать новые ядерные технологии, в частности малые модульные реакторы, и ввести финансовые гарантии для инвесторов.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой. Она подчеркнула, что это решение лишило ЕС стабильного источника энергии и усилило зависимость от импортного ископаемого топлива.
Теперь в Евросоюзе планируют активнее развивать новые ядерные технологии, в частности малые модульные реакторы. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Какое заявление сделала президент Еврокомиссии?
Во время выступления руководительница Еврокомиссии напомнила, что доля атомной энергетики в производстве электроэнергии в Европе существенно сократилась за последние десятилетия.
По ее словам, в 1990 году атомные электростанции обеспечивали около трети электроэнергии в Европе, тогда как сегодня этот показатель снизился примерно до 15%.
Я считаю, что отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой,
– заявила фон дер Ляйен.
Она также подчеркнула, что сокращение атомной генерации сделало Европу более зависимой от импорта энергоносителей, в частности нефти и газа. Это особенно ощутимо во время геополитических кризисов, когда цены на энергию резко растут.
Во время саммита Еврокомиссия представила новые подходы к развитию ядерной энергетики. В частности, в Европе планируют активно развивать малые модульные реакторы (SMR) – компактные атомные установки нового поколения.
Ожидается, что такие реакторы могут начать работать в Европе уже в начале 2030-х годов. Они должны помочь стабилизировать энергосистему, особенно в периоды, когда производство электроэнергии из солнца или ветра является недостаточным.
Для поддержки отрасли Евросоюз планирует ввести финансовые гарантии для инвесторов. Речь идет о примерно 200 млн евро, которые должны стимулировать частные инвестиции в новые ядерные технологии.
Какую роль атомная энергетика может сыграть в Европе?
В Еврокомиссии отмечают, что атомная энергетика может стать важной частью будущей энергосистемы Европы. Речь идет не о замене возобновляемых источников энергии, а об их сочетании.
По словам фон дер Ляйен, самая эффективная энергосистема будущего будет сочетать атомную генерацию, возобновляемую энергетику и накопители энергии. Такой подход позволит обеспечить стабильность энергосетей и одновременно сократить выбросы парниковых газов.
В то же время в Европе продолжаются дискуссии о роли атомной энергетики. Некоторые страны активно поддерживают развитие АЭС, тогда как другие сделали ставку на возобновляемую энергетику.