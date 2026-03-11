Теперь в Евросоюзе планируют активнее развивать новые ядерные технологии, в частности малые модульные реакторы. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Какое заявление сделала президент Еврокомиссии?
Во время выступления руководительница Еврокомиссии напомнила, что доля атомной энергетики в производстве электроэнергии в Европе существенно сократилась за последние десятилетия.
По ее словам, в 1990 году атомные электростанции обеспечивали около трети электроэнергии в Европе, тогда как сегодня этот показатель снизился примерно до 15%.
Я считаю, что отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой,
– заявила фон дер Ляйен.
Она также подчеркнула, что сокращение атомной генерации сделало Европу более зависимой от импорта энергоносителей, в частности нефти и газа. Это особенно ощутимо во время геополитических кризисов, когда цены на энергию резко растут.
Во время саммита Еврокомиссия представила новые подходы к развитию ядерной энергетики. В частности, в Европе планируют активно развивать малые модульные реакторы (SMR) – компактные атомные установки нового поколения.
Ожидается, что такие реакторы могут начать работать в Европе уже в начале 2030-х годов. Они должны помочь стабилизировать энергосистему, особенно в периоды, когда производство электроэнергии из солнца или ветра является недостаточным.
Для поддержки отрасли Евросоюз планирует ввести финансовые гарантии для инвесторов. Речь идет о примерно 200 млн евро, которые должны стимулировать частные инвестиции в новые ядерные технологии.
Какую роль атомная энергетика может сыграть в Европе?
В Еврокомиссии отмечают, что атомная энергетика может стать важной частью будущей энергосистемы Европы. Речь идет не о замене возобновляемых источников энергии, а об их сочетании.
По словам фон дер Ляйен, самая эффективная энергосистема будущего будет сочетать атомную генерацию, возобновляемую энергетику и накопители энергии. Такой подход позволит обеспечить стабильность энергосетей и одновременно сократить выбросы парниковых газов.
В то же время в Европе продолжаются дискуссии о роли атомной энергетики. Некоторые страны активно поддерживают развитие АЭС, тогда как другие сделали ставку на возобновляемую энергетику.