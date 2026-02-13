США проведут с Венгрией и Словакией переговоры об отказе от российского газа
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа. В Вашингтоне хотят уменьшить энергетическую зависимость союзников от России.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подтвердив подготовку соответствующих переговоров.
Что сказал Рубио?
Марко Рубио заявил, что Вашингтон проведет переговоры с Венгрией и Словакией об отказе от российских энергоносителей.
Ну, мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать,
– сказал Рубио.
Также ожидается визит американской делегации в обе страны, где энергетическая тема станет ключевой в переговорах.
Какая позиция у Венгрии и Словакии?
- Виктор Орбан назвал Украину врагом из-за требования отказаться от российского газа, что, по его мнению, угрожает экономическому благополучию Венгрии. Он подчеркнул, что отсутствие дешевой российской энергии может значительно повысить расходы на коммунальные услуги для венгерских семей.
- Венгрия и Словакия планируют подать судебный иск в Суд Европейского Союза из-за решения REPowerEU, которое касается энергетического баланса и импорта российского газа.
- Обе страны считают, что запрет на покупку российской энергии противоречит их национальным интересам, и стремятся к отмене этого регламента.
Какие еще заявления сделал Рубио недавно?
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США будут настаивать на жестких требованиях в переговорах по ядерному оружию. Вашингтон также стремится привлечь Китай к новым договоренностям.
США вышли из 66 международных организаций, которые были признаны "неэффективными, расточительными и вредными". Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США отвергают устаревшую модель многосторонности и требуют реальных результатов от институтов, которые финансируют.