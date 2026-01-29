Украину ждут тяжелые недели из-за ударов России по энергетике, – Reuters

Украинцам будет особенно трудно со светом в течение следующих трех недель. Причиной этого является резкое снижение температуры и повреждение энергетической инфраструктуры в результате интенсивных российских атак.

Об этом говорится в материале Reuters. Соответствующую информацию агентству предоставил высокопоставленный законодатель.

Чего ожидать в плане электричества в ближайшие недели?

Несмотря на определенный прогресс в мирных инициативах, который впервые привел к трехсторонним переговорам с участием Украины, России и США, Москва одновременно наращивает обстрелы гражданской инфраструктуры далеко за пределами линии фронта на востоке и юге страны.

Ситуацию осложняет и погода. По официальным прогнозам, уже на следующей неделе на Севере и Востоке Украины температура может опуститься ниже минус 20 градусов по Цельсию, что является нетипично сильными морозами для страны.

Плохая новость заключается в том, что морозы действительно будут, и это будет сложно,

– сказал глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире национального телемарафона.

В то же время он отметил, что есть и положительный сценарий.

"Хорошая новость заключается в том, что нам нужно продержаться три недели, а потом будет легче", – объяснил Герус, имея в виду ожидаемое потепление и рост производства солнечной энергии благодаря длинному световому дню.

Какие последствия для энергетики уже вызвали российские удары?

Reuters пишет, что последствия российских атак по энергетике уже ощутимы. Два массированных ракетных и дроновых удара по Киеву в январе оставили около одного миллиона человек без электроэнергии, а шесть тысяч многоквартирных домов – без отопления. Даже после нескольких недель ремонтных работ примерно 700 зданий в столице до сих пор не имеют тепла.

После совещания по энергетическим вопросам 28 января министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что без света остаются 610 тысяч киевских домохозяйств. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах.

Удары по электростанциям, системе передачи электроэнергии и газовому сектору с самого начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года остаются одной из ключевых тактик России. В Москве заявляют, что таким образом пытаются ослабить обороноспособность Украины.

На прошлой неделе глава крупнейшего частного производителя электроэнергии в Украине – компании ДТЭК – заявил Reuters, что страна приближается к "гуманитарной катастрофе" из-за масштабных повреждений энергосистемы на фоне сильных морозов. Он призвал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

В ответ Киев наносит удары по российским нефтеперерабатывающим объектам, пытаясь сократить доходы, которые финансируют войну.

28 января в ДТЭК сообщили, что в столице впервые за несколько недель удалось ввести плановые графики отключений электроэнергии, а не аварийные.

Как солнечная генерация стала существенной поддержкой для энергетики?

Издание отмечает, что определенной поддержкой для украинской энергосистемы стала солнечная генерация. По данным Украинской ассоциации солнечной энергетики, в 2025 году в стране ввели в эксплуатацию около 1,5 гигаватта новых солнечных мощностей.

Общая установленная мощность солнечной энергетики, с учетом частных домохозяйств, превысила 8,5 гигаватта. Это больше, чем суммарная мощность трех атомных электростанций, которые контролирует Украина, – 7,7 гигаватта.

Именно солнечная энергия помогла пройти период ремонта атомных станций прошлым летом, однако зимой ее эффективность напрямую зависит от погоды,

– говорится в материале.

Президент Владимир Зеленский в этом месяце заявил, что поврежденная энергосистема Украины сейчас покрывает лишь около 60% зимних потребностей страны. По его словам, мощность производства составляет 11 гигаватт, тогда как общая потребность достигает 18 гигаватт.

Чего ждать киевлянам со светом в ближайшее время?