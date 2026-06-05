Россияне говорят, якобы Украина не передавала им открытое письмо Зеленского к Путину. По крайней мере, они "не получали" его. Но раньше обещали "дать оценку" письму.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС. Получала ли Россия письмо Зеленского? Министр иностранных дел этой страны говорит, что нет. Россия по дипломатическим каналам не получала ни одного письма Зеленского,

– сказал Лавров.