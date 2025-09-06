Дональд Трамп назвал встречу лидеров Китая, России и Северной Кореи – "сговором против США". Впоследствии он признал, что "потерял Индию и Россию", потому что они перешли на сторону Пекина.

Доцент кафедры международных отношений Киево-Могилянской академии Дмитрий Ефремов рассказал в эфире 24 Канала, что Китай и Соединенные Штаты так и не смогли договориться. Судя по всему, между ними продолжатся торговые войны.

Чего ждать дальше в отношениях Китая и США?

"США не имеют инструментов влияния на Китай. Об этом свидетельствуют затяжные торговые переговоры, которые между ними продолжаются. В апреле 2025-го, когда Трамп начал торговую войну со всеми странами мира, он также вводил большие тарифные ставки против Китая", – отметил Дмитрий Ефремов.

Впоследствии американскому президенту пришлось "отыграть назад" и начать нормальные переговоры с китайскими представителями.

Обратите внимание! Весной 2025 года Дональд Трамп ввел 145% пошлин на китайские товары. В ответ страна повысила тарифы на 84% против Америки. После длительной конфронтации стороны договорились о приостановлении пошлин и переговорах.

"Китай сформировал у себя средства контрдействия к высоким тарифам, которые использовал Трамп. Пекин нашел другие механизмы, которые наносили вред американской экономике", – отметил Дмитрий Ефремов.

Прежде всего эти механизмы касаются лицензий на экспорт редкоземельных металлов. Китай сейчас имеет монополию на их добычу и обогащение. Эти редкоземельные металлы очень нужны для производства современных микрочипов, которые лежат в основе развития передовых технологий, в частности Искусственного интеллекта.

Итак, ослабив возможности Соединенных Штатов покупать эти редкоземельные металлы, Китай сумел создать неприятности для американцев и заставить их разговаривать с Китаем конструктивно,

– подчеркнул Дмитрий Ефремов.

Скорее всего, страны не снимут взаимных тарифов, их экономики будут дальше расходиться и будут разведены все больше. Зависимость между двумя гигантами мировой экономики будет падать, но этот процесс растянется во времени. Все для того, чтобы ослабить негативные эффекты, как для Китая, так и для Соединенных Штатов.

По словам Дмитрия Ефремова, есть риск, что плательщиками в этих торговых войнах станут третьи страны, в частности Украина.

Что известно об отношениях Китая и США?