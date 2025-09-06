Дональд Трамп назвав зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї – "змовою проти США". Згодом він визнав, що "втратив Індію та Росію", бо вони перейшли на бік Пекіна.

Доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Дмитро Єфремов розповів в ефірі 24 Каналу, що Китаю та Сполучені Штати так і не змогли домовитися. Судячи з усього, між ними продовжаться торгівельні війни.

Чого чекати далі у відносинах Китаю і США?

"США не мають інструментів впливу на Китай. Про це свідчать затяжні торгівельні переговори, які між ними тривають. У квітні 2025-го, коли Трамп почав торгівельну війну з усіма країнами світу, він також вводив великі тарифні ставки проти Китаю", – зауважив Дмитро Єфремов.

Згодом американському президенту довелося "відіграти назад" і розпочати нормальні переговори з китайськими представниками.

Зверніть увагу! Навесні 2025 року Дональд Трамп ввів 145% мит на китайські товари. У відповідь країна підвищила тарифи на 84% проти Америки. Після тривалої конфронтації сторони домовилися про призупинення мит і переговори.

"Китай сформував у себе засоби контрдії до високих тарифів, які використовував Трамп. Пекін знайшов інші механізми, які завдавали шкоди американській економіці", – наголосив Дмитро Єфремов.

Найперше ці механізми стосуються ліцензій на експорт рідкоземельних металів. Китай зараз має монополію на їхній видобуток і збагачення. Ці рідкісноземельні метали дуже потрібні для виробництва сучасних мікрочипів, які лежать в основі розвитку передових технологій, зокрема Штучного інтелекту.

Отже, послабивши можливості Сполучених Штатів купувати ці рідкісноземельні метали, Китай зумів створити неприємності для американців і змусити їх розмовляти з Китаєм конструктивно,

– підкреслив Дмитро Єфремов.

Скоріш за все, країни не знімуть взаємних тарифів, їхні економіки далі розходитимуться і будуть розведені дедалі більше. Залежність між двома гігантами світової економіки падатиме, але цей процес розтягнеться в часі. Все для того, щоб послабити негативні ефекти, як для Китаю, так і для Сполучених Штатів.

За словами Дмитра Єфремова, є ризик, що платниками у цих торгівельних війнах стануть треті країни, зокрема Україна.

