Трамп більше не має важелів впливу: які неприємності Китай уже створив для США
- Зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї викликала стурбованість у США, а Дональд Трамп визнав втрату впливу на Індію та Росію через їхні стосунки з Пекіном.
- Торгівельні війни між США та Китаєм тривають, при цьому Китай контролює експорт рідкоземельних металів, що впливає на американську економіку.
- Зближення Росії та Китаю стало проблемою для США, що спонукало Трампа до рішучих дій.
Дональд Трамп назвав зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї – "змовою проти США". Згодом він визнав, що "втратив Індію та Росію", бо вони перейшли на бік Пекіна.
Доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Дмитро Єфремов розповів в ефірі 24 Каналу, що Китаю та Сполучені Штати так і не змогли домовитися. Судячи з усього, між ними продовжаться торгівельні війни.
До теми Від Росії відсторонюються: у ГУР розповіли, чи надають підтримку в війні Китай та Іран
Чого чекати далі у відносинах Китаю і США?
"США не мають інструментів впливу на Китай. Про це свідчать затяжні торгівельні переговори, які між ними тривають. У квітні 2025-го, коли Трамп почав торгівельну війну з усіма країнами світу, він також вводив великі тарифні ставки проти Китаю", – зауважив Дмитро Єфремов.
Згодом американському президенту довелося "відіграти назад" і розпочати нормальні переговори з китайськими представниками.
Зверніть увагу! Навесні 2025 року Дональд Трамп ввів 145% мит на китайські товари. У відповідь країна підвищила тарифи на 84% проти Америки. Після тривалої конфронтації сторони домовилися про призупинення мит і переговори.
"Китай сформував у себе засоби контрдії до високих тарифів, які використовував Трамп. Пекін знайшов інші механізми, які завдавали шкоди американській економіці", – наголосив Дмитро Єфремов.
Найперше ці механізми стосуються ліцензій на експорт рідкоземельних металів. Китай зараз має монополію на їхній видобуток і збагачення. Ці рідкісноземельні метали дуже потрібні для виробництва сучасних мікрочипів, які лежать в основі розвитку передових технологій, зокрема Штучного інтелекту.
Отже, послабивши можливості Сполучених Штатів купувати ці рідкісноземельні метали, Китай зумів створити неприємності для американців і змусити їх розмовляти з Китаєм конструктивно,
– підкреслив Дмитро Єфремов.
Скоріш за все, країни не знімуть взаємних тарифів, їхні економіки далі розходитимуться і будуть розведені дедалі більше. Залежність між двома гігантами світової економіки падатиме, але цей процес розтягнеться в часі. Все для того, щоб послабити негативні ефекти, як для Китаю, так і для Сполучених Штатів.
За словами Дмитра Єфремова, є ризик, що платниками у цих торгівельних війнах стануть треті країни, зокрема Україна.
Що відомо про відносини Китаю та США?
- Після торгівельної війни, яка розгорілася весною 2025 року, Китай та США відтермінували мита один проти одного. Це стало результатом переговорів між обома країнами. Замість обіцяних Трампом 200% мит, вони наразі становлять 30% у США та 10% у Китаї.
- Після зустрічі Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним, президент США визнав, що розклад сил у світі змінився. Він написав, що Індія та Росія перейшла на бік "найтемнішого Китаю" та побажав їм процвітання. Раніше Трамп не хотів вводити санкції проти Москви, щоб не підштовхнути її до тісніших зв'язків з Пекіном.
- Згодом американський президент наказав Міністерству оборони готуватися та "відроджувати збройні сили". Це стало результатом зближення Росії та Китаю, яку вони продемонстрували під час військового параду. У цьому зближенні вже традиційно звинуватили попереднього президента Джозефа Байдена.