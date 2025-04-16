Пекин действует значительно хитрее: почему Китай не прогнется перед Трампом

США угрожают ввести пошлину 245% для Китая. Однако Пекин не прогнется под требования лидера Штатов Дональда Трампа. В КНР царит коммунистический авторитарный режим, поэтому население не будет бунтовать из-за экономических проблем.

Кроме того, Китай очень грамотно работает с Европой. Такое мнение 24 Каналу отметил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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Грамотные действия Китая

Максим Несвитайлов отметил, что Китай очень хорошо работает в направлении Европы. Например, есть новость, США хотят давить на десятки стран, чтобы заставить их ограничить сотрудничество с КНР. Трамп использует метод угроз. В то же время Пекин не давит, а договаривается, выбирает стратегию задабривания, диалога.

Для того, чтобы экономически воевать с Китаем, США нужно быть в высшей точке взаимоотношений со своими партнерами, чтобы вместе объединиться. А пока Трамп давит и угрожает, это вообще никого не побуждает к диалогу с ним. Поэтому Европа, скорее, будет работать с Пекином.

Китай действует значительно хитрее. Они выдергивают по одному. Они с каждым пытаются выстроить свои взаимоотношения, каждому выражают должный уровень уважения,

– сказал политолог.

Кроме того, ситуация внутри США достаточно сложная. Дефицит бюджета вырос с 2,5 до 6,5%. Абсолютная нестабильность на фондовом рынке. Инфляция растет. Курс доллара к евро ухудшается с каждым днем. Пока нет никаких признаков, что ситуация улучшится.

Напомним, Китай обратился к США с призывом пересмотреть свою торговую политику. Страна требует отменить повышение пошлин и вернуться к формату взаимоуважения в отношениях с Пекином.