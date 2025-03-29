Если Трамп нападет на Иран: Тегеран пригрозил атаками на американские базы
- В Иране заявили, что Тегеран может нанести удар по американским базам в регионе.
- Это может произойти, если Вашингтон выполнит свое предупреждение о военных последствиях для Ирана в случае отсутствия новой ядерной сделки.
Тегеран нанесет удар по американским базам в регионе, если Вашингтон выполнит свое предупреждение о военных последствиях для Ирана в случае отсутствия новой ядерной сделки.
Об этом заявил спикер иранского парламента, сообщили в Reuters, информуеет 24 Канал.
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В Иране пригрозили атаками на американские базы
Президент США Дональд Трамп сообщил ранее в этом месяце, что направил письмо Верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи, предупредив, что "существует два способа борьбы с Ираном: военный, или вы заключения сделки".
Если американцы нападут на святыню Ирана, весь регион вспыхнет, как искра на складе боеприпасов. Их базы и базы их союзников не будут в безопасности,
– заявил спикер парламента Мохаммад Калибаф.
Хаменеи назвал сообщение Трампа обманчивым, а министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил в четверг, что переговоры невозможны, если Вашингтон не изменит свою политику "максимального давления".
По словам Аракчи, Иран тщательно изучил письмо Трампа и направил "ответный ответ" через Оман.