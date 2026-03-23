Поляки любят венгров, но ненавидят Путина, – Навроцкий об отношениях с Будапештом

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о хорошем отношении к Венгрии, однако отметил, что не разделяет все позиции страны, в частности, это касается приверженности Будапешта к российской стороне.

Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в Перемышле по случаю Дня польско-венгерской дружбы. Об этом сообщает канцелярия Кароля Навроцкого в соцсети X.

Как Навроцкий относится к Венгрии?

Кароль Навроцкий во время разговора заявил, что Польша ценит отношения с Венгрией, однако не соглашается с ней во всем. В частности, речь идет о России, которую Варшава считает угрозой, а Владимира Путина преступником.

Мы должны осознавать, что не во всем мы согласны. Для Польши Путин и Россия является экзистенциальной угрозой. Поляки любят венгров, ненавидят Путина, который является военным преступником. Однако государства делают свой дипломатический выбор,

– объяснил он.

Более того, согласно обнародованной информации, по словам польского президента, российский диктатор является прямой угрозой для европейской идеи, а также для восточного фланга НАТО и для Европейского Союза.

В то же время в канцелярии подтвердили его визит в Будапешт 23 марта. Глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий встретится с премьером Виктором Орбаном.

Вечером ожидается продолжение переговоров между президентами Навроцким и Шуйоком в Будапеште, а также встреча с премьер-министром Венгрии (Виктором Орбаном – 24 Канал), – написал Марчин Пшидач в соцсети Х.

