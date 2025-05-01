В Fox News раскрыли, с чем связано отстранение Уолтца

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель ушли в отставку. Это произошло после утечки информации из разговора в мессенджере Signal.

Об этом в четверг, 1 мая, сообщает Fox News со ссылкой на источники, передает 24 Канал. По их данным, ближайшее время ожидается также увольнение других сотрудников.

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С чем связана отставка

Журналисты напоминают, что Уолтц подвергся шквалу критики в марте, после того, как главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал рассказ о том, что его добавили в групповой чат Signal с Майком Уолтцом, министром обороны Питом Хегсетом и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Советник по нацбезопасности взял на себя ответственность за вышеупомянутый инцидент. Издание пишет, что в среду, 1 мая, Дональд Трамп провел встречу с членами кабинета министров, на которой присутствовал и Уолтцом. После подтверждения отставки лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Уолц "не последний".

По данным Fox News, в апреле Трамп сообщал, что нескольких других сотрудников Совета национальной безопасности уволили после сообщения издания Atlantic об утечке чата Signal, в котором администрация Трампа обсуждала вопросы, связанные с "военными планами" по запланированному удару по повстанцам-хуситам в Йемене.

Впрочем, администрация Дональда Трампа утверждала, что в марте в чате Signal не было передано никаких секретных материалов, одновременно сам американский президент неоднократно защищал Майка Уолтцома на фоне последствий этого инцидента. В свою очередь удары по повстанцам-хуситам начались 15 марта.