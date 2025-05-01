Про це у четвер, 1 травня, повідомляє Fox News з посиланням на джерела, передає 24 Канал. За їхніми даними, найближчим часом очікується також звільнення інших співробітників.

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З чим пов'язана відставка

Журналісти нагадують, що Волц зазнав шквалу критики у березні, після того, як головний редактор журналу Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував розповідь про те, що його додали до групового чату Signal з Майком Волцом, міністром оборони Пітом Хегсетом та директором ЦРУ Джоном Реткліффом.

Радник з нацбезпеки взяв на себе відповідальність за вищезгаданий інцидент. Видання пише, що у середу, 1 травня, Дональд Трамп провів зустріч із членами кабінету міністрів, на якій був присутній і Волц. Після підтвердження відставки лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що Волц "не останній".

За даними Fox News, у квітні Трамп повідомляв, що кількох інших співробітників Ради національної безпеки звільнили після повідомлення видання Atlantic про витік чату Signal, в якому адміністрація Трампа обговорювала питання, пов'язані з "воєнними планами" щодо запланованого удару по повстанцях-хуситах у Ємені.

Втім, адміністрація Дональда Трампа стверджувала, що в березні в чаті Signal не було передано жодних секретних матеріалів, водночас сам американський президент неодноразово захищав Майка Волца на тлі наслідків цього інциденту. Своєю чергою удари по повстанцях-хуситах розпочалися 15 березня.