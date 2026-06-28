Стармер после отставки заинтересовался должностью генсека НАТО, – СМИ

Кир Стармер заинтересован в том, чтобы занять пост генерального секретаря НАТО. Премьер-министру Великобритании придётся заручиться значительной поддержкой, чтобы попытаться занять кресло Марка Рютте.

Об этом говорится в материале Observer.

Смотрите также "Смена в команде: способна ли отставка Стармера оздоровить Великобританию"

Каковы шансы Стармера стать генеральным секретарем НАТО?

В настоящее время пост генерального секретаря НАТО занимает Марк Рютте. Если его полномочия не будут продлены с согласия всех стран-членов Альянса, должность может стать вакантной уже в 2028 году.

Издание считает, что Киру Стармеру придется заручиться существенной поддержкой правительства Великобритании, чтобы иметь шанс занять эту должность.

Формального голосования по этому вопросу нет, однако решением является политический консенсус всех государств, входящих в Альянс, относительно единой кандидатуры.

По оценкам издания, Стармеру может быть сложно заручиться поддержкой 32 стран из-за недостаточных навыков британского премьера в заключении политических соглашений. В то же время его сторонники приложили усилия, чтобы подчеркнуть его роль в проведении саммита G7.

Встреча, состоявшаяся в июне, показала, насколько высоко другие лидеры европейских стран ценят Стармера, а его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским настолько тесны, что они иногда случайно "звонят друг другу из кармана".

Напомним, 22 июня Кир Стармер заявил, что уходит в отставку с поста премьера Великобритании и лидера Лейбористской партии. Тогда он говорил, что в дальнейшем планирует уделять больше времени своей личной жизни.

Наиболее вероятным преемником Стармера называют Энди Бермена. Его могут утвердить на этом посту в середине июля, если у него не будет конкурентов. В случае проведения выборов процесс затянется до конца августа.