Про це йдеться у матеріалі Observer.

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Які в Стармера шанси бути генсеком НАТО?

Наразі посаду генсека НАТО обіймає Марк Рютте. Якщо його повноваження не буде продовжено за згодою усіх країн-членів Альянсу, місце може стати вакантним вже у 2028 році.

Видання вважає, що Кіру Стармеру доведеться отримати суттєву підтримку уряду Великої Британії, щоб мати шанс обійняти таку посаду.

Формального голосування за посаду немає, однак рішенням є політичний консенсус усіх держав, що входять до Альянсу, щодо єдиної кандидатури.

За оцінками видання, Стармеру може бути складно заручитися підтримкою 32 країн через недостатні вміння британського прем'єра в укладанні політичних угод. Водночас його прихильники доклали зусиль, щоб підкреслити його роль у підтвердження саміту G7.

Зустріч, що відбулась у червні, показала, як інші лідери європейських країн високо цінують Стармера, а його відносини з президентом України Володимиром Зеленським такі тісні, що вони іноді випадково "дзвонять один одному з кишені".

Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер заявив, що йде у відставку з посади прем'єра Великої Британії та лідера Лейбористської партії. Тоді він казав, що надалі планує приділити більше часу своєму особистому життю.

Найімовірнішим наступником Стармера називають Енді Бермена. Його можуть затвердити на посаду в середині липня, якщо він не матиме конкурентів. У разі проведення виборів процес затягнеться до кінця серпня.