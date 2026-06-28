Об этом говорится в материале Observer.
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Каковы шансы Стармера стать генеральным секретарем НАТО?
В настоящее время пост генерального секретаря НАТО занимает Марк Рютте. Если его полномочия не будут продлены с согласия всех стран-членов Альянса, должность может стать вакантной уже в 2028 году.
Издание считает, что Киру Стармеру придется заручиться существенной поддержкой правительства Великобритании, чтобы иметь шанс занять эту должность.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Формального голосования по этому вопросу нет, однако решением является политический консенсус всех государств, входящих в Альянс, относительно единой кандидатуры.
По оценкам издания, Стармеру может быть сложно заручиться поддержкой 32 стран из-за недостаточных навыков британского премьера в заключении политических соглашений. В то же время его сторонники приложили усилия, чтобы подчеркнуть его роль в проведении саммита G7.
Встреча, состоявшаяся в июне, показала, насколько высоко другие лидеры европейских стран ценят Стармера, а его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским настолько тесны, что они иногда случайно "звонят друг другу из кармана".
Напомним, 22 июня Кир Стармер заявил, что уходит в отставку с поста премьера Великобритании и лидера Лейбористской партии. Тогда он говорил, что в дальнейшем планирует уделять больше времени своей личной жизни.
Наиболее вероятным преемником Стармера называют Энди Бермена. Его могут утвердить на этом посту в середине июля, если у него не будет конкурентов. В случае проведения выборов процесс затянется до конца августа.