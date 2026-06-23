У Великій Британії – одному з ключових союзників України – сталася вже сьома відставка прем'єра за останні 10 років. З посади йде Кір Стармер, лідер партії Лейбористів та великий друг України.

24 Канал розповідає, чому Стармер змінив свою попередню стратегію та вирішив не триматися за посаду, хто його має замінити та чи вплине заміна на співпрацю Об’єднаного Королівства з Україною.

Розібратися в цьому допомогла політологиня, британістка та співдиректорка програми "Майбутнє України" в Центрі геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовиченко.

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Бурхливий ранок на Даунінг-стріт

Вранці 22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на ґанку білу власної резиденції на Даунінг-стріт, 10 оголосив, що майже після двох років правління йде у відставку.

При цьому ще в травні після провальних для Лейбористів (партія Стармера) місцевих виборів він оголосив, що не збирається йти, а буде боротися за посаду, бо має чіткий план дій з подолання численних криз, з яким зіштовхнулась країна.

Так само стійко тримав удар Стармер і раніше, коли Британію накрила хвиля скандалу з файлами Епштейна та арешт його побратима лорда Мандельсона.

Втім, цього бусту вистачило лише на місяць з невеликим. Британістка Вікторія Вдовиченко у розмові з 24 Каналом пояснює, що сталося. І що переконало Стармера піти.

Вікторія Вдовиченко політологиня, співдиректорка програми "Майбутнє України" в Центрі геополітики Кембриджського університету Стармер не став чекати вересня, бо ключові міністри вже подали у відставку. Мовиться про міністра оборони Джона Гілі та його заступника Ела Карнса (подали у відставку 11 червня, – 24 Канал). Раніше у відставку подали міністр охорони здоров'я, міністерка з питань захисту населення та міністерка у справах громад (Вес Стрітінг, Джесс Філліпс і Міатта Фанбуллех відповідно). Також у відставку подала частина радників Стармера, а ті, що залишилися, видно, порадили йому самому піти у відставку, щоб зберегти обличчя і врятувати репутацію Лейбористів. Я так розумію, що радники рекомендували Стармеру піти на позитивній ноті, щоб хоча б вдалося зберегти обличчя та не обвалити рейтинги Лейбористів напередодні Національної асамблеї партії у вересні. Тому було ухвалене таке рішення.

За словами пані Вдовиченко, внутрішні консультації, дискусії та дебати велися весь місяць. Стармер шукав вихід та шлях, щоб залишитися на посаді. Але всі ці плани зруйнували довибори до парламенту, які запалили нову зірку Лейбористів – мера Великого Манчестера Енді Бернема.

Детально Велика біографія Кіра Стармера

Спочатку Кір Стармер говорив, що не хоче йти з посади, а тепер заявив про це. Щоб потім Лейбористи мали хоча б шанс рухатися далі, адже Бернем – доволі непоганий варіант на позицію рятівника.

Вікторія Вдовиченко політологиня, співдиректорка програми "Майбутнє України" в Центрі геополітики Кембриджського університету 19 червня відбулися довибори. На них (в окрузі Мейкерфілд, – 24 Канал) переміг і пройшов до парламенту потенційно новий прем'єр, він зараз їде по дорозі в Лондон з Манчестера для того, щоб скласти присягу на те, щоб стати депутатом (розмова відбувалась вдень 22 червня, – 24 Канал).

Фокус на Україні збережеться за будь-яких обставин

На думку Вікторії Вдовиченко, в українців може скластися враження, що відставка Стармера була неочікуваною. Адже більшість українців дивляться на це через оптику міжнародної політики, де у прем’єра дійсно були успіхи. Реальною ж причиною відставки стали нерозв'язані внутрішні проблеми.

Вікторія Вдовиченко політологиня, співдиректорка програми "Майбутнє України" в Центрі геополітики Кембриджського університету Це не є чимось новим, коли провали внутрішньої політики намагаються перекривати успіхами зовнішньої політики. Там Великій Британії дійсно є що показати. Але цього не було достатньо для того, щоб рухатися вперед і отримати підтримку виборців. Показовими стали внутрішні зібрання партій та дебати щодо основних законопроєктів, які просувалися кабінетом Стармера. Вони вже не мали рейтингової підтримки, на яку розраховували Лейбористи.

При цьому експерта категорична в тому, що ким би не був наступник Стармера на чолі Кабінету лейбористів, підтримка України залишиться незмінною. Ми вже бачили, як це працює, коли аналогічні ротації відбувалися у консерваторів, адже і Борис Джонсон, і Ріші Сунак були послідовними прихильниками підтримки України у відбитті російської агресії.

До речі, Борис Джонсон нині частий гість в Україні (а ще – герой фолкльору), а Сунак є позаштатним радником президента України з питань економічного відновлення країни. Тому не можна виключати, що такий друг України як Кір Стармер також знайде себе у новій царині.



Стармер вітає Зеленського в Лондоні / Фото – Офіс президента України

Принаймні, на це натякнув президент Зеленський, реагуючи на відставку прем'єра.

Кіре, ви завжди є бажаним гостем в Україні, – Зеленський подякував Стармеру за співпрацю, підтримку та спільні рішення, наголосивши, що Британія була, є й залишатиметься серед лідерів світу, а Україна глибоко цінує кожну розмову та зустріч.

Таким самим прихильником України є також і Енді Бернем, що не раз доводив на регіональному рівні, коли організував програми допомоги українцям, постраждалим від війни. Тому політологиня переконана, що підтримка України залишатиметься незмінною, попри те, хто буде на чолі уряду лейбористів замість Стармера.

Але за дужками залишається Найджел Фарадж, але наразі він не має шансів стати наступним прем’єром Великої Британії. При цьому, за спостереженнями Вікторії Вдовиченко, наразі Фарадж утримується від різких рухів і не критикує потенційних наступників Стармера.

Хто замінить Стармера і коли це станеться

Що ж до наступника прем'єра, на думку Вікторії Вдовиченко, ним стане вже колишній мер Манчестера та новий депутат парламенту Енді Бернем.

Вікторія Вдовиченко політологиня, співдиректорка програми "Майбутнє України" в Центрі геополітики Кембриджського університету Нині Енді Бернем має неймовірно високі шанси очолити уряд. Це визначається, власне, партійними рейтингами. Побачимо, як він себе проявить. Тому що не всі очікування завжди справджуються. Але у Великої Британії зараз щодо нього надочікування. Бо дуже великі проблеми: неймовірно важко в будь-якій із соціальних сфер. Ключові сектори економіки зараз не в найкращому стані. Тому й робився акцент на зовнішні політичні успіхи й на підтримку України.

Бернем добре проявив себе на регіональнольній арені у Великій Британії (донедавна був мером Великого Манчестера), але наразі великого політичного досвіду не має. Тому експертка пропонує не оголошувати його вже зараз рятівником держави, а почекати, як він проявить себе на новій посаді.

Вікторія Вдовиченко політологиня, співдиректорка програми "Майбутнє України" в Центрі геополітики Кембриджського університету Чи він покаже себе як великий господарник, чи він буде проявляти якісь інші амбіції, це стане зрозуміло, скажімо так, трошки згодом. Принаймні, якщо він буде обраний, то десь ближче до грудня місяця, тобто хоча б кілька місяців має пройти. І напевно, що цей відлік часу ставлять усі. І британці, з чим вони будуть входити в Новий рік, і безпосередньо самі політичні лідери, які зараз в неймовірно вразливій і, чесно кажучи, спекотній позиції. Бо завтра (23 червня, – 24 Канал) Лондон прогнозує 35 – 36, що абсолютно не характерно для цієї країни. Тому спекотне літо продовжується.

Наразі Стармер залишається на посаді й, як би не тішився Дональд Трамп (він написав глумливий твіт про відставку британського прем’єра за кілька годин до офіційного оголошення) буде прем’єром ще принаймні місяць чи навіть більше.

Але перспективи Бернема стають все чіткішими. Він вже підтвердив, що буде висувати свою кандидатуру на пост очільника Лейбористської партії на Асамблеї, яка тепер відбудеться 16 липня. В разі успішного голосування далі має стартувати процес плавної передачі справ, яка має завершитись на початку вересня). Тоді на Бернема чекає повноцінне прем'єрство і всі проблеми, з якими не зміг впоратись Кір Стармер, стануть його головним болем. І про них точно не забуде нагадати Найджел Фарадж.