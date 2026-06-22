Політтехнолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу пояснив, чому всередині Лейбористської партії заговорили про заміну Стармера. За його словами, одним із головних претендентів може стати Енді Бернем – популярний політик, якого називають "королем півночі" і який ще з 2014 року підтримував Україну.

Дивіться також "Ситуація загострюється": Сибіга розповів, що у Польщі зростають антиукраїнські настрої

Лейбористи шукають спосіб зупинити падіння

Постернак наголосив, що для України ситуація у Великій Британії має особливе значення через роль Лондона у війні. За останні роки саме Британія залишалася одним із тих партнерів, щодо яких слово "союзник" можна вживати без застережень, тому внутрішня боротьба в керівній партії не є для Києва другорядною темою.

Велика Британія є одним із найвагоміших, найсерйозніших і найґрунтовніших військових та політичних союзників України,

– сказав політтехнолог.

Поштовхом до нинішньої кризи стали травневі місцеві вибори. Після слабких результатів лейбористів у частині округів, міст і громад у партійній верхівці та фракції в Палаті громад почали наростати розмови проти Кіра Стармера. Водночас успіх Reform UK Найджела Фараджа лише посилив відчуття, що партії потрібно шукати нову відповідь на падіння підтримки.

Після травневих місцевих виборів Лейбористська партія почала фактично бунт всередині партійної верхівки і фракції в Палаті громад проти Кіра Стармера,

– зазначив Постернак.

За його словами, для британської політики заміна лідера партією не є чимось новим. Такий сценарій уже використовували консерватори, коли прем'єр слабшав через скандали, втрату рейтингу або внутрішньопартійний тиск, а сама партія намагалася швидко зупинити політичні втрати.

Слабіючий прем'єр швидко замінюється партією, щоб припинити падіння рейтингу й електоральної підтримки,

– пояснив він.

Постернак нагадав, що за останні роки консерватори не раз змінювали лідерів у кризові моменти. Тепер, за його оцінкою, схожий інструмент можуть використати й лейбористи, якщо вирішать, що збереження Стармера лише поглиблює кризу перед наступними виборами.

"Король півночі" має підтримку всередині партії

Одним із головних імен у розмовах про можливу заміну Стармера став Енді Бернем. У британській політиці його пов'язують із Великим Манчестером, а через вплив на півночі Англії за ним закріпилося неформальне прізвисько, яке добре передає його політичну вагу.

Енді Бернем, або, як його називають, король півночі, є дуже популярним політиком у середовищі лейбористів та й навіть у самій Великій Британії,

– сказав Постернак.

На користь Бернема працює не лише публічна впізнаваність, а й політичний досвід. Він був членом Палати громад, працював в уряді Гордона Брауна, зокрема у сферах культури, медіа, спорту та охорони здоров'я. Для лейбористів це важливо, бо партії потрібна людина, яка може швидко повернути відчуття руху й керованості.

Він має досить ґрунтовну біографію. До речі, беззастережно підтримував Україну ще з 2014 року, з моменту окупації Криму,

– зазначив політтехнолог.

За оцінкою Постернака, зараз Бернем може розраховувати на значну підтримку фракції лейбористів у Палаті громад. Водночас Стармер навряд чи просто відмовиться від боротьби за владу: він може спробувати зберегти позиції через новий раунд внутрішньопартійної боротьби за лідерство.

Те, що він міг би отримати більше половини підтримки фракції лейбористів у Палаті громад, зараз виглядає фактично вже як факт,

– пояснив він.

Остаточне рішення, за словами Постернака, може не бути швидким. Стармер ще має простір для маневру, але сама поява Бернема як сильного претендента показує, що всередині партії вже шукають фігуру, здатну перезапустити лейбористів перед наступною виборчою кампанією.

Оборонні видатки стали болючою темою для Стармера

Стармер, за оцінкою Постернака, ще може спробувати втриматися за владу. Він навряд чи просто відмовиться від боротьби й теоретично може піти на новий раунд внутрішньопартійного змагання за лідерство в Лейбористській партії.

Водночас у самій партії, на думку політтехнолога, запит на зміну вже достатньо сильний. Стармеру дорікають одразу кількома темами – від позиції щодо палестинсько-ізраїльської проблематики до міграції та оборонних витрат.

Партія потребує живих, рухливих лідерів, яких не тягнуть вниз певні теми,

– зазначив Постернак.

Окремим ударом по позиціях Стармера стала історія з колишнім міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. За словами Постернака, той залишив посаду через незгоду з тим, як прем'єр виконував зобов'язання щодо збільшення видатків на оборону. Ця ситуація лише посилила внутрішню дискусію в уряді та партії.

Можливо, з приходом Енді Бернема тема видатків на оборону якраз актуалізується,

– сказав політтехнолог.

Водночас він нагадав, що для лейбористів оборонна тема не завжди є простою. Партія традиційно більше тяжіє до соціальних видатків, і саме це створює внутрішній конфлікт між потребою фінансувати оборону та бажанням зберігати соціальний порядок денний.

Постернак пояснив, як Бернем може змінити політику Британії: дивіться відео

Постернак припустив, що Бернем має непогані шанси очолити уряд, але це навряд чи станеться дуже швидко. Лейбористам потрібно буде підготуватися до виборчого циклу, тому процес можуть відтермінувати до осені.