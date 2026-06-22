Политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала объяснил, почему внутри Лейбористской партии заговорили о замене Стармера. По его словам, одним из главных претендентов может стать Энди Бернем – популярный политик, которого называют "королём севера" и который ещё с 2014 года поддерживал Украину.

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Лейбористы ищут способ остановить падение

Постернак подчеркнул, что для Украины ситуация в Великобритании имеет особое значение из-за роли Лондона в войне. В последние годы именно Великобритания оставалась одним из тех партнеров, в отношении которых слово "союзник" можно употреблять без оговорок, поэтому внутренняя борьба в правящей партии не является для Киева второстепенной темой.

Великобритания является одним из самых весомых, серьезных и надежных военных и политических союзников Украины,

– сказал политтехнолог.

Толчком к нынешнему кризису стали майские местные выборы. После слабых результатов лейбористов в ряде округов, городов и общин в партийной верхушке и фракции в Палате общин начали нарастать разговоры против Кира Стармера. В то же время успех Reform UK Найджела Фараджа лишь усилил ощущение, что партии нужно искать новый ответ на падение поддержки.

После майских местных выборов Лейбористская партия фактически начала бунт внутри партийной верхушки и фракции в Палате общин против Кира Стармера,

– отметил Постернак.

По его словам, для британской политики смена лидера партией не является чем-то новым. Такой сценарий уже использовали консерваторы, когда премьер-министр терял позиции из-за скандалов, падения рейтинга или внутрипартийного давления, а сама партия пыталась быстро остановить политические потери.

Ослабевающий премьер быстро заменяется партией, чтобы остановить падение рейтинга и электоральной поддержки,

– пояснил он.

Постернак напомнил, что за последние годы консерваторы не раз меняли лидеров в кризисные моменты. Теперь, по его оценке, подобный инструмент могут использовать и лейбористы, если решат, что сохранение Стармера лишь усугубляет кризис перед предстоящими выборами.

"Король севера" пользуется поддержкой внутри партии

Одним из главных имен в разговорах о возможной замене Стармера стал Энди Бернем. В британской политике его связывают с Большим Манчестером, а благодаря влиянию на севере Англии за ним закрепилось неформальное прозвище, которое хорошо передает его политический вес.

Энди Бернем, или, как его называют, король севера, является очень популярным политиком в среде лейбористов и даже в самой Великобритании,

– сказал Постернак.

В пользу Бернема играет не только его узнаваемость среди общественности, но и политический опыт. Он был членом Палаты общин, работал в правительстве Гордона Брауна, в частности в сферах культуры, СМИ, спорта и здравоохранения. Для лейбористов это важно, потому что партии нужен человек, способный быстро вернуть ощущение динамики и управляемости.

У него достаточно солидная биография. Кстати, он безоговорочно поддерживал Украину еще с 2014 года, с момента оккупации Крыма,

– отметил политтехнолог.

По оценке Постернака, сейчас Бернем может рассчитывать на значительную поддержку фракции лейбористов в Палате общин. В то же время Стармер вряд ли просто откажется от борьбы за власть: он может попытаться сохранить позиции посредством нового раунда внутрипартийной борьбы за лидерство.

То, что он мог бы получить более половины поддержки фракции лейбористов в Палате общин, сейчас фактически уже выглядит как факт,

– пояснил он.

Окончательное решение, по словам Постернака, может затянуться. У Стармера ещё есть пространство для маневра, но само появление Бернема в качестве сильного претендента показывает, что внутри партии уже ищут фигуру, способную перезапустить лейбористов перед следующей избирательной кампанией.

Оборонные расходы стали болезненной темой для Стармера

Стармер, по оценке Постернака, еще может попытаться удержаться у власти. Он вряд ли просто откажется от борьбы и теоретически может пойти на новый раунд внутрипартийной борьбы за лидерство в Лейбористской партии.

В то же время в самой партии, по мнению политтехнолога, спрос на перемены уже достаточно силен. Стармеру выдвигают упреки сразу по нескольким темам — от позиции по палестино-израильской проблематике до миграции и оборонных расходов.

Партии нужны живые, динамичные лидеры, которых не тянут вниз определенные темы,

– отметил Постернак.

Отдельным ударом по позициям Стармера стала история с бывшим министром обороны Великобритании Джоном Хили. По словам Постернака, тот покинул пост из-за несогласия с тем, как премьер выполнял обязательства по увеличению расходов на оборону. Эта ситуация лишь усилила внутреннюю дискуссию в правительстве и партии.

Возможно, с приходом Энди Бернема тема расходов на оборону как раз актуализируется,

– сказал политтехнолог.

В то же время он напомнил, что для лейбористов тема обороны не всегда проста. Партия традиционно больше склоняется к социальным расходам, и именно это создает внутренний конфликт между необходимостью финансировать оборону и желанием сохранить социальную повестку дня.

Постернак объяснил, как Бернем может изменить политику Великобритании: смотрите видео

Постернак предположил, что у Бернема есть неплохие шансы возглавить правительство, но это вряд ли произойдет очень быстро. Лейбористам нужно будет подготовиться к избирательному циклу, поэтому процесс могут отложить до осени.