Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

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Что рассказал Сибига о росте случаев агрессии в отношении украинцев в Польше?

Глава украинского МИД рассказал, что инциденты происходят в разных регионах страны и включают как физические нападения, так и психологическое давление, в частности случаи буллинга украинских детей в школах.

Сибига добавил, что украинская сторона передает информацию о таких случаях по дипломатическим каналам для дальнейшего реагирования и оценки ситуации. В Киеве подчеркивают важность недопущения эскалации напряженности и сохранения конструктивного диалога между государствами.

В то же время он подчеркнул, что между Украиной и Польшей сохраняется высокий уровень сотрудничества, сформировавшийся в предыдущие годы, в частности в условиях полномасштабной войны. Стороны продолжают общаться по чувствительным вопросам, влияющим на общественные настроения.

Отдельно Сибига отметил, что Украина рассчитывает на совместные усилия по снижению уровня напряженности и противодействию проявлениям ксенофобии, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации между обществами двух стран.

Напомним, резонанс вокруг Ордена Белого Орла, который Зеленский вернул Навроцкому, продолжает нарастать. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Украина не стремилась обострять отношения с Польшей.

По его словам, Украина ценит поддержку Польши, однако деликатные исторические вопросы не могут использоваться для политического давления. Киев подчеркивает, что будет реагировать на недружественные шаги, руководствуясь принципом взаимности, но в то же время сохраняет дипломатическую коммуникацию с Варшавой.