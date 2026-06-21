Об этом Сибига заявил в эфире телемарафона, сообщает МИД Украины.
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Какова сейчас позиция Украины в отношении отношений с Польшей?
Глава МИД заявил, что Украина всегда конструктивно подходила к отношениям с Польшей, ценила их и была благодарна за оказанную помощь. По его словам, сейчас важно не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого.
В то же время, как отметил Сибига, пренебрежительное отношение к президенту Украины касается не только орденов.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Речь идет о неуважении к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь историю. Мы этого терпеть не будем,
– сказал министр.