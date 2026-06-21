Про це Сибіга сказав в етері телемарафону, повідомляє МЗС України.

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Яка зараз позиція України щодо відносин з Польщею?

Глава МЗС заявив, що Україна завжди конструктивно підходила до відносин із Польщею, цінувала їх і була вдячна за надану допомогу. За його словами, зараз важливо не політизувати чутливі питання історичного минулого.

Водночас, як зазначив Сибіга, зневага до президента України стосується не лише орденів.

Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо,

– сказав міністр.

За словами глави МЗС, жоден президент іншої держави не буде диктувати Україні її історію.

Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання пройшов,

– наголосив він.

Андрій Сибіга також додав, що Кароль Навроцький став руйнівником тих позитивних напрацювань, яких вдалося досягти останнім часом, тож президент Польщі "недаремно отримує аплодисменти з Москви".