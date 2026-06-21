Но скандал вокруг возвращения ордена Белого Орла набирает обороты. Примет ли Зеленский участие в конференции, рассказал глава МИД Сибига.

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На данный момент решение об участии еще не принято.

️В понедельник мы доложим Президенту Украины о готовности к Конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях её проведения. По итогам этого Президент примет решение,

– глава МИД.