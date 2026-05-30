Европа не готова к дроновой войне: инцидент с дроном России в Галаце вызвал тревогу в НАТО

В Румынии российский беспилотник упал на многоквартирный дом в городе Галац, вызвав ранения матери и ребенка. Событие стало очередным примером того, как война России против Украины выходит за пределы украинской территории.

Европейские страны все чаще признают, что их системы ПВО не готовы к современной дроновой угрозе. Об этом пишет Bloomberg.

Смотрите также ЕС потребует от России ограничения вооруженных сил, - Каллас

Почему Европа так уязвима к дроновой войне?

Российский беспилотник 29 мая упал на жилой дом в румынском городе Галац, расположенном примерно в 20 километрах от украинской границы. По данным местных властей, в результате инцидента пострадали женщина и ее 14-летний ребенок, которые спали в момент удара.

Власти Румынии назвали произошедшее "серьезной и безответственной эскалацией со стороны Москвы". Этот случай стал одним из самых серьезных инцидентов, затронувших гражданских в странах ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как отмечают европейские чиновники, нарушение воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками стали почти ежедневным явлением в регионе от Черного моря до севера Европы. Румыния, по официальным подсчетам, зафиксировала десятки подобных инцидентов с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Польша после сбития более десятка дронов даже активировала консультации по статье 4 НАТО, назвав это "актом агрессии". Подобные случаи также фиксировали Финляндия и страны Балтии.

Во время инцидента в Галаце румынские радары обнаружили дрон, после чего в воздух поднялись истребители F-16. Однако беспилотник снизил высоту и избежал перехвата.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане прокомментировал это в Facebook.

Недостаточность систем сенсорного обнаружения и перехвата создает уязвимость, которую необходимо немедленно устранить на национальном уровне и на уровне Альянса,

– отметил чиновник.

Он отметил, что задержки в модернизации оборонных систем делают восточный фланг НАТО особенно уязвимым к современным воздушным угрозам.

Эксперты отмечают, что низковысотные беспилотники часто остаются невидимыми для традиционных радаров, что значительно усложняет их перехват. Европейские государства пытаются адаптироваться, но темпы развития технологий значительно опережают бюрократические процессы закупок и модернизации вооружений.

Румынская сторона заявила, что реакция на инцидент была ограниченной из-за уровня имеющегося технического обеспечения. Правительство страны уже заявило о намерении ускорить закупки антидронових систем в рамках европейских оборонных программ. Европейский Союз также обсуждает создание интегрированной системы противодействия беспилотникам, которую неформально называют "дроновой стеной" вдоль восточной границы.

Аналитики предупреждают, что война дронов постепенно выходит за пределы Украины и становится прямым вызовом безопасности Европы.

Если российские дроны могут неоднократно входить в воздушное пространство и избегать перехвата, граждане неизбежно будут задавать вопрос, являются ли гарантии безопасности НАТО реальными в практическом смысле, или они остаются лишь декларативными,

– отметила эксперт по вопросам безопасности Иулия Йоджа.

Может ли Россия пойти войной на Европу?

Риски того, что Россия может выйти за пределы войны против Украины, все чаще становятся предметом обсуждения в Европейском Союзе. В то же время в Брюсселе подчеркивают, что по состоянию на сейчас не зафиксировано прямых признаков подготовки Кремля к масштабному нападению на страны НАТО.

В ЕС признают, что риторика Москвы в отношении государств Балтии и инфраструктуры Альянса становится более агрессивной. Именно это заставляет европейских политиков и военных рассматривать сценарии гибридного давления – от кибератак до провокаций на границах.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отмечает, что Европа должна готовиться к долгосрочным вызовам и не игнорировать риск дальнейшей эскалации со стороны России. В европейских столицах также предполагают, что Кремль может проверять единство НАТО через локальные и контролируемые инциденты без прямого перехода к большой войне.

В то же время разведывательные службы стран ЕС подчеркивают: пока нет подтверждений подготовки России к полномасштабной войне против Альянса. Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от результатов войны против Украины и состояния российских ресурсов.

В ЕС призывают параллельно усиливать оборонные возможности Европы и поддержку Украины, считая это ключевым фактором сдерживания потенциальной эскалации на континенте.