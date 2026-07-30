"Путин в отчаянии": Сикорский предположил, могла ли Россия намеренно ударить по Польше

Радослав Сикорский заявил, что инцидент с падением российской ракеты в Польше не выглядит случайным, а окончательные выводы по этому поводу делать пока рано. Варшава не исключает ни одну из версий и ожидает полной картины событий.

Об этом пишет The Guardian.

Что сказал Сикорский о падении ракеты в Польше?

Глава польского МИД подчеркнул, что речь идет о ситуации, требующей тщательной проверки и взвешенной реакции союзников.

"Мы не знаем, была ли это неисправность или умышленное действие, но на данном этапе мы должны рассматривать все варианты", – сказал он.

По словам Сикорского, партнерам следует и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности укреплять ее противовоздушную оборону. Он подчеркнул, что помощь Киеву должна оставаться системной, а особый акцент сейчас нужно сделать на современных ракетах и средствах ПВО.

Он также предположил, что российские власти действуют из отчаяния, наращивая удары по Украине.

Россияне могут рассчитывать, что им удастся сломить сопротивление Украины с помощью атак на системы отопления и производство электроэнергии. Они уничтожили 80% мощностей Украины по производству электроэнергии, что, конечно, сказывается не только на гражданском населении, но и на производственных мощностях в оборонном секторе и т. д. Поэтому Путин, похоже, в отчаянии и бросает все силы на Украину,

– отметил Сикорский.

На фоне массированных атак по Киеву и западным регионам Польша, по его словам, лишь еще острее осознает масштабы угрозы.

Напомним, что во время массированной атаки на Украину взрыв прогремел в 80 километрах от украинской границы в польской Тарнаве-Колонии.

Там образовалась воронка диаметром примерно 10 метров, а рядом обнаружили обгоревшие металлические обломки. Предположительно, это была российская ракета Х-101.

Местные жители рассказали, что окна в домах сильно дрожали, и было видно, как поднимался столб дыма. Один из свидетелей добавил, что за всю свою жизнь никогда не слышал ничего подобного и сравнил взрывную волну с землетрясением.