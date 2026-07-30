Про це пише The Guardian.

Що сказав Сікорський про падіння ракети у Польщі?

Очільник польського МЗС наголосив, що йдеться про ситуацію, яка потребує уважної перевірки та зваженої реакції союзників.

"Ми не знаємо, чи це була несправність, чи навмисне вчинення, але на цьому етапі ми повинні тримати варіанти відкритими", – сказав він.

За словами Сікорського, партнерам варто й надалі підтримувати Україну, зокрема посилювати її протиповітряну оборону. Він підкреслив, що допомога Києву має залишатися системною, а особливий акцент зараз потрібен на сучасних ракетах і засобах ППО.

Він також припустив, що російська влада діє з позиції відчаю, нарощуючи удари по Україні.

Росіяни можуть розраховувати, що вони можуть зламати опір України атаками на опалення та виробництво електроенергії. Вони знищили 80% потужностей України для виробництва електроенергії, що, звичайно, впливає не лише на цивільне населення, а й на виробничі потужності в оборонному секторі тощо. Тож Путін, здається, у відчаї та кидає все на Україну,

– зазначив Сікорський.

На тлі масованих атак по Києву та західних регіонах Польща, за його словами, лише ще гостріше бачить масштаби загрози.

Нагадаємо, що під час масованої атаки по Україні вибух пролунав за 80 кілометрів від українського кордону у польській Тарнаві-Колонії.

Там утворилася вирва діаметром приблизно 10 метрів, а поруч виявили обгорілі металеві уламки. Попередньо, це була російська ракета Х-101.

Місцеві поділилися, що вікна в будинках сильно тремтіли, й було видно, як підіймався клуб диму. Один зі свідків додав, що за все своє життя ніколи не чув нічого подібного й порівняв вибухову хвилю із землетрусом.