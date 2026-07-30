Як згодом виявилося, поблизу впала російська ракета. Видання RMF24 і Wirtualna Polska розповіли, як мешканці пережили цю ніч.

Що поляки розповідають про вибух?

Мешканці Тарнави-Колонії розповіли, що спочатку почули потужний вибух, а потім побачили в небі військову техніку.

Гучний вибух та приїзд екстрених служб неабияк налякали їх.

Вікно було зачинене, але раптом від гуркоту воно відчинилося. Потім завила сирена,

– розповів 13-річний Максиміліан Горкевич.

Інший мешканець Генрік теж поділився, що після вибуху навколо почали літати літаки.

"Якби вони влучили в нашу квартиру, усі б загинули", – сказав він.

Ще один мешканець сусіднього міста Домінік розповів, що вікна в будинках тремтіли, і було видно, як підіймався клуб диму.

Було чутно гуркіт, ніби серійну стрілянину. Важко це описати, ніби пролунало кілька пострілів з кулемета, а потім і стався саме цей вибух,

– сказав він.

Інший чоловік додав, що за все своє життя ніколи не чув нічого подібного і порівняв вибухову хвилю із землетрусом.

Ще один свідок розповів, що було настільки гучно, що жителі одразу вибігли на вулицю.

"Я почув щось схоже на вибух, величезний вибух… Вікна у квартирі затряслися. Ми всі вибігли", – поділився він.

Нагадаємо, що під час масованої атаки по Україні вибух пролунав за 80 кілометрів від українського кордону. Невідомий об'єкт впав саме у Тарнаві-Колонії.

Утворилася вирва діаметром приблизно 10 метрів. А поруч знайшли обгорілі металеві уламки. За даними МЗС України, йдеться про російську ракету Х-101.