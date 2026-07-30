Кадри оприлюднив bilgoraj.com.pl.

Момент вибуху об'єкта

Польський портал оприлюднив запис із камери відеоспостереження, на якому зафіксовано падіння об'єкта у Люблінському воєводстві.

Зазначається, що відео було зняте камерою спостереження одного з будинків у гміні Туробін. Це приблизно за 8 кілометрів від Тарнави-Колонії, де внаслідок падіння цілі утворилася вирва.

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На записі видно спалах та чути звук вибуху. Часова позначка на камері свідчить, що об'єкт упав о 3:45 (4:45 за київським часом).