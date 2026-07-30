Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.
Як російська ракета залетіла до Польщі?
Сибіга повідомив, що під час нічного масштабного удару по Україні російська ракета Х-101 залетіла до Польщі, що стало порушенням повітряного простору НАТО.
Це ще одне чітке свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України є нагальною потребою вже зараз і є гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти,
– заявив Сибіга.
Глава МЗС наголосив, що Україна закликає невідкладно посилити можливості протиповітряної оборони та якнайшвидше виконати всі домовленості щодо додаткових засобів перехоплення.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google