Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Як російська ракета залетіла до Польщі?

Сибіга повідомив, що під час нічного масштабного удару по Україні російська ракета Х-101 залетіла до Польщі, що стало порушенням повітряного простору НАТО.

Це ще одне чітке свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України є нагальною потребою вже зараз і є гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти,

– заявив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Україна закликає невідкладно посилити можливості протиповітряної оборони та якнайшвидше виконати всі домовленості щодо додаткових засобів перехоплення.