Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польща готувалась до ймовірної загрози

У повітряному просторі Польщі проводили операції військової авіації через російську масовану атаку по українських містах.

У командуванні повідомили, що залучили свої сили та засоби, а саме піднімали винищувачі та літак дальнього радіолокаційного спостереження. До того ж перевели наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки у стан підвищеної готовності.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до регіонів, що перебувають під загрозою,

– пояснили військові.

Тим часом мережею шириться відео, на якому лунає повітряна тривога у польському Любліні. Речник воєводи Люблінського воєводства Марчин Бубіч підтвердив WP, що Урядовий центр безпеки попередив про загрозу ударів з повітря. Тому тривогу оголошували близько 3:50 (4:50 за київським часом). Відбій дали менш ніж за 10 хвилин.

Повітряну тривогу почули нібито у Польщі: дивіться відео

За даними видання, сирени було чутно в більшості населених пунктів Люблінського воєводства, окрім його північної частини.

Система оповіщення спрацювала безперебійно та відповідно до процедур. Після зняття загрози мешканці почули ще один сигнал, що повідомляв про її скасування,

– підтвердив інформацію й мер Красностава Даніель Міцюла.

Крім того, жителі Тарнава-Колонії вночі почули гучний вибух, а на полі було виявлено вирву діаметром 10 метрів. Як передають Wiadomości, на місці події працюють спецслужби та військові, але подробиць наразі немає.

Служби працюють на місці вибуху в Польщі: дивіться відео

Нагадаємо, російські війська вночі запускали ракети та ударні дрони по різних регіонах України. Наслідки атаки фіксують, зокрема, у Києві, Львові та на Полтавщині.

У Львові триває рятувальна операція, а загалом було пошкоджено понад 20 житлових будинків та заклади освіти. Відомо про щонайменше 30 постраждалих.