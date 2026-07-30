Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Польша готовилась к возможной угрозе
В воздушном пространстве Польши проводились операции военной авиации в связи с массированной атакой России на украинские города.
В командовании сообщили, что задействовали свои силы и средства, а именно подняли в воздух истребители и самолет дальнего радиолокационного наблюдения. Кроме того, перевели наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние повышенной готовности.
Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к регионам, находящимся под угрозой,
– пояснили военные.
Тем временем в сети распространяется видео, на котором слышна воздушная тревога в польском Люблине. Пресс-секретарь воеводы Люблинского воеводства Марчин Бубич подтвердил WP, что Правительственный центр безопасности предупредил об угрозе ударов с воздуха. Поэтому тревога была объявлена около 3:50 (4:50 по киевскому времени). Отбой дали менее чем через 10 минут.
Воздушную тревогу услышали якобы в Польше: смотрите видео
По данным издания, сирены были слышны в большинстве населенных пунктов Люблинского воеводства, за исключением его северной части.
Система оповещения сработала бесперебойно и в соответствии с процедурами. После снятия угрозы жители услышали еще один сигнал, сообщавший об ее отмене,
– подтвердил эту информацию и мэр Красностава Даниэль Мицюла.
Кроме того, жители Тарнава-Колонии ночью услышали громкий взрыв, а на поле была обнаружена воронка диаметром 10 метров. Как сообщает Wiadomości, на месте происшествия работают спецслужбы и военные, но подробностей пока нет.
Службы работают на месте взрыва в Польше: смотрите видео
Напомним, что ночью российские войска наносили ракетные удары и запускали ударные дроны по различным регионам Украины. Последствия атаки фиксируются, в частности, в Киеве, Львове и на Полтавщине.
Во Львове продолжается спасательная операция, а в целом было повреждено более 20 жилых домов и учебных заведений. Известно о не менее 30 пострадавших.