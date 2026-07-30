24 Канал следит за развитием событий и собирает всю актуальную информацию о последствиях российского обстрела.
Что известно о последствиях атак на Украину?
В результате российской атаки по Киевской области пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок. В селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. Также повреждены два соседних дома. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли 3 пострадавших из-под завалов и передали их медикам. Число пострадавших в результате ракетной атаки на Львов возросло до 15. Из них 14 госпитализированы. В частности, один спасатель. Под обломками до сих пор находятся люди. Сотрудники ГСЧС делают все, чтобы как можно быстрее их спасти. Под завалами многоэтажного дома во Львове на улице Патона могут оставаться люди. На месте продолжается спасательная операция, а жители помогают спасателям расчищать завалы. Львовяне вышли на помощь спасателям: смотрите видео В Броварском районе пострадали пять человек. Среди них – несовершеннолетний и две женщины. Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двум оказали помощь на месте. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате атаки частично разрушен двухэтажный частный дом. На месте работают все соответствующие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки. В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА в складские помещения одного из частных предприятий. К сожалению, один человек погиб. Также был проведен атака на терминал "Новой почты". В складских помещениях возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. В Лубенском районе обломки БПЛА упали на проезжую часть. Атака на Полтавщине / Фото ГСЧС После ударов по столице российские ракеты достигли западных областей, в частности Львова. В городе зафиксированы попадания, в результате которых были повреждены два жилых многоэтажных дома, а также вспыхнули пожары на улицах Патона и Выговского. Из-за атаки временно изменили маршруты общественного транспорта, а спасатели приступили к разбору завалов. По предварительной информации, пострадали как минимум четыре человека, которым оказали необходимую медицинскую помощь. Львов оказался под ракетным ударом / Фото Андрей Садовый Первыми под удар попали Киев и область, куда Россия нанесла удар баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов, после чего в Святошинском районе возник пожар на территории нежилой застройки и гаражного кооператива. На Оболони также загорелось нежилое здание из-за падения обломков. По предварительным данным городских властей, в результате атаки погиб как минимум один человек. На местах работали спасатели, медики и все экстренные службы, информация о последствиях уточнялась
В Киевской области увеличилось число пострадавших в результате атаки
Пятеро человек пострадали в результате атаки в Киевской области
Последствия атаки в Полтавской области
Враг нанес удар по Львову
Последствия атаки на Киев
В результате российской атаки по Киевской области пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок.
В селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. Также повреждены два соседних дома.
В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли 3 пострадавших из-под завалов и передали их медикам.
Число пострадавших в результате ракетной атаки на Львов возросло до 15. Из них 14 госпитализированы. В частности, один спасатель.
Под обломками до сих пор находятся люди. Сотрудники ГСЧС делают все, чтобы как можно быстрее их спасти.
Под завалами многоэтажного дома во Львове на улице Патона могут оставаться люди. На месте продолжается спасательная операция, а жители помогают спасателям расчищать завалы.
Львовяне вышли на помощь спасателям: смотрите видео
В Броварском районе пострадали пять человек. Среди них – несовершеннолетний и две женщины.
Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двум оказали помощь на месте. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В результате атаки частично разрушен двухэтажный частный дом.
На месте работают все соответствующие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.
В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА в складские помещения одного из частных предприятий. К сожалению, один человек погиб.
Также был проведен атака на терминал "Новой почты". В складских помещениях возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
В Лубенском районе обломки БПЛА упали на проезжую часть.
Атака на Полтавщине / Фото ГСЧС
После ударов по столице российские ракеты достигли западных областей, в частности Львова.
В городе зафиксированы попадания, в результате которых были повреждены два жилых многоэтажных дома, а также вспыхнули пожары на улицах Патона и Выговского.
Из-за атаки временно изменили маршруты общественного транспорта, а спасатели приступили к разбору завалов.
По предварительной информации, пострадали как минимум четыре человека, которым оказали необходимую медицинскую помощь.
Львов оказался под ракетным ударом / Фото Андрей Садовый
Первыми под удар попали Киев и область, куда Россия нанесла удар баллистическими ракетами.
В столице раздалась серия мощных взрывов, после чего в Святошинском районе возник пожар на территории нежилой застройки и гаражного кооператива.
На Оболони также загорелось нежилое здание из-за падения обломков.
По предварительным данным городских властей, в результате атаки погиб как минимум один человек. На местах работали спасатели, медики и все экстренные службы, информация о последствиях уточнялась