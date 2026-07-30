Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Что Садовый рассказал о российской атаке?

По словам Садового, около 04:45 Львов подвергся ракетной атаке. В результате ударов наибольшие разрушения понесли два жилых дома на улицах Патона и Выговского.

Спасатели продолжают извлекать людей из-под завалов. Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада,

– заявил Садовый.

Мэр Львова отметил, что оккупанты выпустили по городу 22 ракеты, а ликвидация последствий атаки продолжается до сих пор.

На улице Выговского зафиксировали прямое попадание ракеты в жилой дом. Боевую часть ракеты, которая не взорвалась, уже обезвредили.

Садовый отметил, что на месте работают спасатели, полиция и взрывотехники. Он поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия атаки и помогает людям.

Также по состоянию на 08:40 известно о 30 пострадавших. 15 раненых на данный момент госпитализированы, среди них – ребенок и спасатель.

В ночь на 30 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак за последнее время, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.