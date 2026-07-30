Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козацкий.

Каковы последствия российской атаки на Львов и что известно о пострадавших?

В ночь на 30 июля Россия нанесла удар по Львову. Враг совершил атаку на город крылатыми ракетами.

По состоянию на 06:52 известно о 15 пострадавших. 14 раненых на данный момент госпитализированы, среди них – спасатель.

Под обломками находятся люди. Сотрудники ГСЧС делают все, чтобы как можно быстрее их спасти. Спасибо всем неравнодушным, кто помогает расчищать завалы,

– отметил Козацкий.