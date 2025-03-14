США готовят план по захвату Панамского канала, – NBC News

Дональд Трамп неоднократно обещал вернуть под контроль США Панамский канал. Известно, что Белый дом поручил американским военным разработать варианты увеличения присутствия войск США в Панаме для реализации президентского обещания.

Южное командование США уже разрабатывает потенциальные планы – от более тесного сотрудничества с панамскими силами безопасности до менее вероятного варианта захвата Панамского канала американскими войсками, отметили двое американских чиновники. Будет ли использована военная сила, зависит от того, насколько панамские силы безопасности согласятся сотрудничать с США, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Как Трамп сможет взять под контроль Панамский канал

Цель администрации Трампа – увеличить военное присутствие США в Панаме, чтобы уменьшить влияние Китая, особенно его доступ к каналу.

Панама и Китай отрицают любое иностранное вмешательство в почти 81-километровый канал, чей нейтралитет закреплен в Конституции Панамы. Китайские официальные лица обвинили США в использовании "принуждения" для давления на панамские власти с целью блокирования китайских инфраструктурных проектов.

Американские чиновники сообщили NBC News, что командующий Южного командования США адмирал Элвин Холси на этой неделе представил проекты стратегий по "возвращению" Панамского канала министру обороны Питу Гегсету. Ожидается, что в следующем месяце Гегсет посетит Панаму.

Чиновники предостерегают, что вторжение США в Панаму маловероятно и будет серьезно рассматриваться только в том случае, если увеличение американского военного присутствия в Панаме не поможет достичь цели Трампа по возвращению контроля над каналом.

Американские военные имеют в Панаме более 200 военнослужащих, но это количество меняется из-за ротации. Некоторые из них входят в подразделения специальных сил, которые работают с панамскими военными для защиты страны от внутренних угроз, восстаний или беспорядков.

Среди потенциальных стратегий администрации – от простого обеспечения безопасного прохода американских судов через канал до полного восстановления контроля США над его собственностью и эксплуатацией. Другие варианты, рассматриваемых, включают использование военных США для охраны существующих портов в Панаме, строительство новых портов или привлечение Инженерного корпуса армии США для управления шлюзами канала.

Также обсуждается возможность открытия военных школ выживания в джунглях или тренировочных лагерей в Панаме – подобных тем, где американских военных обучали ведению боевых действий в джунглях до передачи канала Панаме в 1999 году.

Еще одним направлением планирования является потенциальное размещение американских военных сил вблизи Панамы на случай региональной войны или угрозы США. В таком сценарии военные США стремились бы обеспечить контроль над каналом и устранить доступ Китая к нему. Американские чиновники предостерегли, что США будут блокировать китайский транзит через канал только в случае войны.

Панамский канал является одним из самых загруженных водных путей мира. Большинство грузов, проходящих через него, или поступают из США, или направляются к ним. В случае блокировки канала судам пришлось бы обходить Южную Америку, что резко увеличило бы стоимость и продолжительность путешествия.

В своем обращении к Конгрессу Трамп заявил, что США уже принимают меры для ограничения китайского присутствия в районе канала.

Так, инвестиционная компания США BlackRock входит в состав группы, которая покупает 90% акций компании Panama Ports Company, управляющей портами Бальбоа и Кристобаль на тихоокеанском и атлантическом концах канала. Эта доля выкупается у гонконгской компании CK Hutchinson за 22,8 миллиарда долларов.