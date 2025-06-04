Жаловался на Украину и передал привет от Кирилла: Путин впервые поговорил с новым Папой Римским

Состоялся разговор Путина с понтификом Львом XIV. Они обсудили мирные переговоры и войну. Детали передает 24 Канал.

Диктатор активизировался 4 июня. Он поговорил с Трампом и Папой Римским. А еще – отверг предложение Зеленского о встрече.

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О чем Путин говорил с Папой Римским

Говоря с главой католической церкви, Путин снова повторил свой тезис об "устранении первопричин украинского кризиса". И якобы "подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем".

Он поблагодарил Папу "за готовность содействовать в урегулировании кризиса, в частности, за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов". Но не известно, шла ли речь о возможном проведении переговоров между Украиной и Россией в Ватикане.

Также Путин рассказал о договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших. И цинично сказал, что Россия "принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками".

Хозяин Кремля пожаловался на Украину. Так, он заявил, якобы Киев "делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории". А еще надеется, что "Святой Престол активнее будет выступать в поддержку свободы вероисповедания в Украине".

Контекст: Диверсиями Путин назвал обрушение мостов в Брянской и Курской областях. Он отреагировал на эти события несколько дней спустя. Что интересно, ранее Следственный комитет убрал слова о диверсии со своего сайта. Возможно, Путину не сказали об этом. Или он захотел отвлечь внимание от ударов по Крымскому мосту и стратегическим бомбардировщикам.

Вспомнили и Папу Франциска, который симпатизировал России.

"С обеих сторон отмечен большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Договорено продолжить усилия, направленные на развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка. Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в разных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке", – говорится в заметке Кремля.

Впрочем, не известно, действительно ли говорилось о "справедливом миропорядке" и если да, то какой смысл вкладывает в эти слова Ватикан. Ведь на момент публикации новости Ватикан не сообщал о разговоре Папы и Путина.

Во время разговора Путин передал Папе Римскому Льву XIV "пожелания успехов в пастырском служении". Он сделал это якобы по просьбе патриарха Кирилла. Понтифик сказал, что следует продолжать диалог между католической и православными церквями.