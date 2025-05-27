Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Могут ли переговоры состояться в Ватикане

Госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что мирные переговоры должны начаться как можно быстрее, ведь войну необходимо срочно остановить.

Прежде всего, срочно нужно перемирие, чтобы положить конец разрушениям, уничтожению городов, гибели мирного населения. А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами,

– подчеркнул Паролин.

По его словам, Папа Лев XIV заявил о полной готовности Ватикана принять возможные переговоры и предложил "нейтральное, защищенное место".

В то же время речь идет только о месте для переговоров, а не о посредничестве понтифика, поскольку "о посредничестве должны попросить стороны".

Говорится также о других возможных местах, вроде Женевы. В любом случае, не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. На самом деле важно то, чтобы они наконец начались,

– подчеркнул Паролин.

К слову, недавно министр иностранных дел Кремля Сергей Лавров заявил, что второй раунд мирных переговоров Украины и России состоится не в Ватикане, как предлагал Папа Римский. По его словам, для Ватикана якобы "было бы некомфортно" принимать встречу двух православных стран.